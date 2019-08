San Siro trema, chiusi 6 settori del 3° anello nella prossima stagione

Sei settori del terzo anello di San Siro resteranno chiusi al pubblico per tutto il prossimo campionato 2019-2020. La decisione è stata presa dalla Commissione provinciale di vigilanza e recepita dal Comune di Milano e M-I Stadio dopo le rilevazioni da parte della commissione tecnica del fenomeno delle vibrazioni che si avvertono in particolare in quei punti.

" Non c'è nessun problema di sicurezza ma l'obiettivo è di evitare che si scateni la paura tra i tifosi che possono avvertire le vibrazioni. "

E’ questa la spiegazione ufficiale dei tecnici di Palazzo Marino, che nel corso di un sopralluogo al Meazza sono poi giunti alla decisione di chiudere alcuni settori. Nel dettaglio saranno i 349-351-352 del terzo anello verde e i 307-309-310 del terzo anello blu.

Il Comune di Milano sta comunque studiando una misura strutturale per attutire il problema delle vibrazioni: si tratta dell'installazione di appositi cubi in acciaio che avranno l'effetto di smorzarle se lo stadio oscilla.