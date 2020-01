Sarri: "A Napoli mi fischieranno? La considererei una manifestazione d'affetto"

Vigilia di campionato molto intensa per Maurizio Sarri che domenica sera, per la prima volta, tornerà al San Paolo da avversario contro il suo ex Napoli che ha allenato dal 2015 al 2018 sfiorando lo scudetto proprio contro i bianconeri.

"Dopo l'esperienza alla Juventus potrei anche smettere"

" Per me è una partita particolare, è chiaro. Ma non bisogna correre il rischio di sprecare energie per un motivo personale. L'obiettivo è portare a casa punti, la partita è difficile e complicata per diversi motivi. Se un giorno tornerò al Napoli? Non ho questi pensieri. Dopo questa esperienza potrei anche smettere, dovrò vedere se dopo la Juventus penserò di poter fare ancora bene "

"I fischi? Li considererei una manifestazione d'affetto"

" Eventuali fischi nei miei confronti li considererei una manifestazione d'affetto. Siccome c'ero quando la Juventus ha pagato la clausola di Higuain, posso dire che i fischi erano ingiusti "

Su Eriksen all'Inter

" Sicuramente Eriksen è un giocatore di grande levatura. Da qui a pensare che possa cambiare gli equilibri di un campionato è un passo successivo. A noi questo non interessa, dobbiamo concentrarci su di noi sapendo di essere competitivi "

Sul possibile impiego di Higuain

" Se Higuain domani gioca è perché viene da una partita straordinaria, se invece non gioca è perché prendo un altro tipo di decisione. Ma le mie valutazioni sono prettamente tattiche "

"Lo scambio De Sciglio-Kurzawa? Solo un'ipotesi"

" Non ho assolutamente idea di questo scambio anche perché il direttore mi ha detto che questa è solamente un'ipotesi. Al momento non ne ho idea, Kurzawa lo conoscono relativamente "