Sarri: "Anche Ronaldo dovrà riposare prima o poi. Turnover a Lecce? Qualcosa cambieremo"

Sul turnover

“In questo momento non è che siamo tantissimi. Nell'ultima convocazione eravamo 19 e tre portieri. Qualcosa cambieremo in base a come sono usciti i giocatori dall'ultima partita. Qualcosa ci sarà da cambiare”.

Su Ronaldo, turnover anche per lui?

“Il mio colloquio con lui è giornaliero. Dopo le partite parliamo delle sensazioni avute in campo, dei numeri delle valutazioni dei test dei medici e atletici, anche per lui ci sarà bisogno di qualche partita di riposo. Oggi decideremo quando in base alle sue sensazioni e ai numeri che vediamo. Non so ancora quando”.

Cristiano ronaldo e Maurizio SarriGetty Images

Punizioni: c’è una gerarchia?

“Quelle con il destro sono di Ronaldo e Pjanic, poi in campo decidono chi va sulla palla. Penso funzioni così in tutte le squadre. Hanno numeri importanti entrambi, nell'ultima partita Pjanic ha lasciato a Ronaldo, scelta loro”.

Sulla temperatura a Lecce, ci saranno 27°C

“Chiaro che la temperatura rilevata va a incidere sui ritmi, è innegabile. A Firenze abbiamo sofferto parecchio questo tipo di situazione, ma il calendario è questo, quindi bisogna adeguarsi e sopperire a questa difficoltà. Per noi può essere una difficoltà perché da qualche settimana ci alleniamo con temperature molto diverse. Bisogna andarci oltre, cosa che non ci è riuscita a Firenze”.

Su Douglas Costa, rientro lontano?

“Non decido su queste cose, è una decisione che spetta allo staff medico. Lo staff mi ha detto che l'ultimo controllo ecografico era negativo, ma se non ce lo mettono a disposizione vuol dire che non ci sono ancora le condizioni ideali dal punto di vista agonistico. E' ancora in riatletizzazione, so che l'evoluzione è positiva, ma non so valutare il rientro agonistico”.

Sull’identità del Lecce

“Squadra propositiva, che anche nei momenti di difficoltà non smette di giocare il suo calcio, come ha fatto a San Siro. Spesso sa mettere in difficoltà gli avversari, non è una partita semplice, ci sono una marea di condizioni pericolose cui dobbiamo andare oltre dal punto di vista mentale. Poi come detto giocano a calcio, nel momento in cui cali possono prendere in mano la partita e metterti in difficoltà. Non è semplice”.

Su Dybala

“Se si parla di esplosione per quanto riguarda la doppietta ok, ma se parliamo di prestazione ha sempre fatto bene in questa stagione. Mi aspettavo una prestazione di alto livello da parte sua perché secondo me in questo momento è in grado di darci prestazioni di alto livello. Poi si può segnare o no, ma che il contributo alla squadra sarebbe stato di buon livello non avevo grandi dubbi”.

Su Bonucci sempre in campo

“Piano piano bisognerà dare riposo a qualcuno. Finora i parametri di Bonucci sono stati su buoni livelli, noi ne avevamo bisogno per il motivo che hai detto, ma è chiaro che nel lungo periodo non sarà possibile e bisognerà cominciare ad alternare i giocatori sulla linea difensiva, vediamo se una di queste due partite sarà quella giusta”.