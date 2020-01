Sarri campione d'inverno per la terza volta: ma nei due precedenti non è stato Scudetto

Maurizio Sarri e la Juventus possono festeggiare il titolo di campioni d'inverno. Per il club bianconero il traguardo non è certo una novità, anzi: e le statistiche sono decisamente incoraggianti per gli otto volte campioni d'Italia. In 2 casi su 3 la squadra che ha chiuso metà campionato al comando ha poi vinto lo scudetto a fine stagione. Dati decisamente diversi per quanto riguarda il tecnico bianconero: per lui si tratta del terzo titolo d'inverno in carriera, dopo quelli conquistati sulla panchina del Napoli nelle stagioni 2015-16 e 2017-18. In entrambi i precedenti, tuttavia, i partenopei non erano riusciti a confermare la vetta della classifica a fine stagione: era stata la Juventus di Massimiliano Allegri a vincere il titolo.

