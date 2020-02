Sarri: "Chiellini è quasi pronto, Buffon da valutare, Pjanic sta meglio"

La conferenza stampa pre Spal diventa un buon momento per Maurizio Sarri per fare la conta dei presenti e degli assenti, in questo periodo cruciale della stagione della Juventus.

Chiellini sta bene, Buffon da valutare

" Al momento non lo so, Giorgio sta piuttosto bene: gli manca l’ultimo passo che può fare più in partita che in allenamento. Valuteremo insieme dopo l’allenamento di oggi. Per Buffon non so, parleremo dopo l’allenamento e valuteremo solo per domani perché l’unica partita che conta è quella di domani. "

Pjanic e Higuain?

" Valuteremo solo in base alla partita di Ferrara, sono calcoli che non facciamo. Pjanic sta piuttosto bene, ieri ha svolto un buon allenamento. Gonzalo ha ancora un po’ di mal di schiena, Pjanic sembra un po’ più avanti. "

Momento e...Lazio favorita?

" Sono pensieri sulla carta, ma poi bisogna vedere come si sta ogni gara. In questo momento della serie di partite non ci interessa nulla, ma la sensazioni è che arriviamo in crescita. Noi pensiamo alla partita di Ferrara, sappiamo che è un periodo importante ma la filosofia deve essere quella di attaccare partita dopo partita senza pensare a un complesso di gare. Dobbiamo pensare a Ferrara e stop. "

4-3-3 definitivo?

" No si adatterà in base ai giocatori a disposizione. In questo momento buttiamo dentro un attaccante esterno e non un trequartista, si pensa in base ai giocatori in questo momento Cuadrado ci dà più ampiezza. A livello difensivo non cambia molto. "