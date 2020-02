Sarri: “Critiche post Napoli? Strumentalizzata una frase banale. Giusto i tifosi siano arrabbiati"

Archiviata una settimana di polemiche per la sconfitta senza appello contro il Napoli, Maurizio Sarri e la Juventus sono chiamati a ripartire di slancio contro la Fiorentina: in una sfida da non fallire per mantenere la leadership della classifica e dimostrare che quello contro gli azzurri di Gattuso è stato solamente un incidente di percorso.

"I tifosi si conquistano con i successi, io spero di vincere qualcosa qui..."

" Critiche post Napoli? Delle polemiche ne so poco. MI sembra strano strumentalizzare un frase ovvia come quella che ho detto. È chiaro che uno rimanga affezionato a un gruppo che poi mi ha permesso di arrivare al Chelsea prima e alla Juve poi arrivando nella squadra più importante d'Italia. Il tifoso juventino si conquista con i risultati. I tifosi erano giustamente arrabbiati perché abbiamo fatto un brutto risultato. Come mi piacerebbe essere ricordato? Mi piacerebbe vincere qualcosa, anche se alla Juve avendo vinto così tanto non è così facile essere ricordati per questo. Intanto però mi piacerebbe iniziare a vincere qualcosa di importante. "

"Gol subiti? Non sono preoccupato ma c’è da migliorare..."

" 21 gol subiti, 9 in più dell’anno scorso a questo punto? Bisogna rifletterci. Non sono sicuramente numeri preoccupanti, possiamo aver fatto qualcosa in meno in campionato ma il percorso che abbiamo fatto è buono: abbiamo fatto in Champions e in Coppa Italia meglio dell’anno scorso. A livello di risultati il percorso buono, poi che tutti non si possa fare qualcosa di meglio quello è sicuro. Non abbiamo dati preoccupanti ma solo delle partite preoccupanti e non so se casualmente o no entrambe sono arrivate alla fine di un ciclo: l'ultima di dicembre e l'ultima di gennaio. "

"Pjanic è recuperato, Rabiot in crescita, Emre Can in questo sistema faticava..."

" Pjanic ci sarà. Aveva solo una grossa contusione, ne ha approfittato per fare delle cure ad un piccolo problemino che aveva prima. Da un paio di giorni si allena con noi. Rabiot o Matuidi? Dipende dalle situazioni che prevediamo di trovare in campo. Matuidi è un giocatore importante per noi, per certi tipi di partita è importante uno per altre l’altro. Douglas Costa può giocare dal 1’? Per noi è importante, può fare la differenza. L’obiettivo è portarlo a due mesi di quando salute. Stiamo cercando piano piano di portarlo in condizione. L’opzione Douglas è da prendere in considerazione ogni partita. Cosa non ha funzionato con Can? Certe situazioni sono normali. Se sui 27 giocatori ce ne sono uno o due che hanno difficoltà a inseriti in un certo tipo di gioco può accadere. Se Emre Can aveva difficoltà a giocare in un determinato sistema non incide sulle sue capacità, in altri sistemi può essere un giocatore basilare. "