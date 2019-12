Sarri: "Da giovane fumavo poco. Allegri? Prima sfida in panchina finì 0-0 con 0 tiri in porta"

Maurizio Sarri ha perso la sua prima finale sulla panchina della Juventus e in tanti in queste ore malignamente hanno posto l’accento sul palmares del 60enne tecnico toscano che a livello nazionale ha vinto un solo trofeo: la Coppa Italia di Serie D vinta nella stagione 2002-2003 alla guida del Sansovino. Quel calcio e quelle umili origini sono sempre stato un vanto per il tecnico della Juventus che proprio nella sua Figline Valdarno si è rifiugiato per ricaricare le pile e trascorrere le vacanze natalizie con i propri famigliari. A margine della festa organizzata per i 100 anni della squadra di calcio toscana, il tecnico della Juventus ha raccontato l’orgoglio per i traguardi ottenuti grazie alla gavetta fatta e quanto al netto del cambio di contesto ad animare tutto sia la stessa energia del Sarri che ha lasciato il posto in banca per fare l’allenatore a tempo pieno...

" Spero e credo che in me ci sia ancora qualcosa del Sarri del passato. Lo spirito è lo stesso, in campo sono sempre quel Sarri lì. La Serie A mi appariva un mondo abbastanza lontano, i miei eroi da bambino erano proprio i giocatori del Figline. Ho avuto la fortuna di giocare nel Figline, di arrivare in prima squadra insieme ai miei amici di infanzia. Una cosa di una bellezza unica. Un mese fa mi hanno chiamato a Nyon per una riunione con i migliori allenatori del mondo e io al segretario della Juve ho detto: ‘Ma hanno chiamato me? Sei sicuro?’ Lo spirito è sempre quello, uno crede che le emozioni derivino dalla mediaticità dell’evento, ma l’evento ce l’hai dentro. Le emozioni che ho provato a fare Sangiovannese-Montevarchi le ho provate poche volte da allenatore, neanche nelle finali internazionali. "

L’aneddoto su Allegri

Arrivato alla Juventus per sostituire Massimiliano Allegri, allenatore che ha lasciato un eredità pesante all’ex tecnico di Chelsea e Napoli, Sarri ha raccontato un gustoso aneddoto di un Sangiovannese-Aglianese che si giocò il 16 novembre 2003:

" Ricordo bene quel Sangiovannese-Aglianese, l'allenatore dell'Aglianese era Massimiliano Allegri, io invece ero seduto sulla panchina della Sangiovannese. Finì 0-0, nessun gol e zero in tiri in porta. A fine partita un mio amico mi dice ‘ Se siete due allenatori voi...’ "

L’amore per il ciclismo

Presente in platea anche il padre Amerigo, Maurizio Sarri prima di congedarsi dal palco ha parlato dei valori che ha ereditato dal papà e di quando ha iniziato a fumare...

" Da mio padre ho imparato i valori della vita e l’amore per il ciclismo perché io sono strano... Se la sera ci sono in contemporanea il Tour de France e una partita guardo sicuramente il ciclismo. Io sono uno che alla vigilia di un Mondiale chiamo il ct Davide Cassani perché sono curioso di conoscere in anteprima la tattica, le scelte in anteprima. Il fumo? Fino a quando giocavo, fumavo solo la domenica sera durante le partite. In settimana pochissimo, quasi mai. Poi il mestiere che ho scelto di certo non aiuta.... "