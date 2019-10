Sarri: "In difesa ci manca determinazione", Motta: “Arbitro severissimo con i miei giocatori”

Vittoria e testa della classifica, il tutto all'ultimo respiro: la Juventus riprende la marcia dopo il mezzo passo falso di Lecce, ma sudando le proverbiali sette camicie contro il Genoa rigenerato dalla cura Thiago Motta. Una Juve non brillante, per usare un eufemismo, riesce a fare bottino pieno allo Stadium e resta davanti all'Inter.

Maurizio Sarri (Allenatore Juventus)

" Abbiamo fatto un primo tempo un po' sotto ritmo anche in impostazione, eravamo un po' incerti, li sentivamo chiudersi con facilità. Loro hanno un palleggio di ottimo livello, non da squadra di bassa classifica. C'erano difficoltà. Nella ripresa abbiamo giocato ad intensità più alta, abbiamo sbagliato molto e il risultato ci è venuto alla fine, ma penso sia la conseguenza di quanto abbiamo prodotto prima. Siamo in un momento in cui concretizziamo poco e concediamo gol piuttosto banali. Se si è sentita la mancanza di Pjanic? Era anche il loro atteggiamento, con il trequartista addosso a Bentancur era difficile usarlo da dietro, allora potevamo prendere campo con uno dei centrali. A tratti l'abbiamo fatto bene, a tratti troppo lentamente. Higuain per caratteristiche è l'unico attaccante che ci può dare un minimo di punto di riferimento, gli altri sono atipici, gli piace partecipare alla manovra. A volte nonostante la supremazia territoriale rischiamo di riempire poco l'area senza Higuain. Per caratteristiche credo che questa squadra sia adatta a giocare con il trequartista, piuttosto che con i tre davanti. Quest'ultimo è un modulo che penalizza un po' Dybala e Cristiano. Dipenderà anche dallo stato di forma dei singoli. Douglas Costa ha esperienze anche da trequartista, soprattutto allo Shakhtar. È rientrato da due giorni, non c'è stato modo di provarlo in quel ruolo. Gli otto scudetti significano che la squadra ce l'ha la mentalità, può darsi che in questo momento si sia persa un pizzico di cattiveria, ci sta costando qualcosa in fase offensiva. Gli avversari credo ci siano entrati in area tre volte, prendere gol è un po' troppo. Non è la prima volta che succede, a livello mentale manca un pizzico di determinazione in entrambe le fasi. Abbiamo margini di miglioramento nei singoli, se riusciamo a farne crescere tre o quattro possiamo beneficiarne come squadra "

Cristiano Ronaldo (Attaccante Juventus)

" Sono felice una partita difficile contro una squadra ben organizzata, la Juve ci ha creduto e provato fino alla fine, volevamo vincere. Creiamo occasioni, volevamo vincere, siamo contenti per i tre punti, aumentava l’ansia anche perché eravamo secondo. Sappiamo che l’Inter ha vinto ieri ma creiamo molto possiamo vincere, abbiamo creato molte occasioni, l’Inter davanti era uno stimolo. "

Thiago Motta (Allenatore Genoa)

" Rimane un sapore amaro per il risultato, il Genoa ha giocato una gara alla pari e sono contento, ringrazio i miei giocatori che hanno dimostrato di essere una vera squadra. Non ho rivisto gli episodi, non sto a giudicare, penso sia stato severissimo, ma al di là di questo, penso a quanto fatto, sono felice per quanto fatto in campo. Io devo ringraziare Andreazzoli, ha fatto il suo lavoro, ora tocca a me, sono tranquillo anche stasera giocheremo uniti, affronteremo la Juventus come oggi, sono contento per la prestazione, non per il risultato. Conosco molto bene il presidente, abbiamo parlato poco, mi ha convinto subito, l'opportunità era interessante ed ora sono qui. "