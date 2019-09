Sarri: "La difesa a tre è improponibile e non mi risolve il problema sulle fasce"

E' una Juventus che si presenta in emergenza in difesa all'appuntamento con la SPAL e Maurizio Sarri, in conferenza stampa, cerca di fare il punto della situazione su chi potrebbe giocare per arginare il problema. E' possibile optare per la difesa a tre?

" No. Cherubini (il direttore dell'areta tecnica ndr) era sinistro, magari provo anche lui oggi... Per me la difesa a tre è improponibile. Anche perché non mi risolverebbe la questione sulle fasce. Demiral sulla fascia? I nostri centrali sono tutti destri e in questo caso si rischia di farlo diventare un problema. Vedremo chi dei sinistri si può adattare meglio. "

Si parla anche di singoli: Emre Can, Mandzukic, Rugani, Rabiot.

" Emre Can titolare? Non lo so. E' uscito provato dalla scelta del taglio dalla lista, anche se le reazioni in allenamento mi sembrano di buon livello. Per domani vediamo. Rugani può diventare importante, avrà le sue possibilità. Mandzukic in questo momento è in disparte, vedremo quando si chiuderanno i mercati. Rabiot? Ho detto che mi accontento perché nel 2019 non ha mai giocato e bisogna avere pazienza. Già nel secondo tempo ha fatto meglio, lui ha grandi qualità anche fisiche di buona resistenza. Bisogna abituarlo al nostro calcio, penso che in Francia le partite sian più leggere, specie se uno ha giocato nel PSG. Se ci sono le qualità prima o poi vengono fuori. "

Un discorso a parte lo merità la possibilità di schierare Ramsey in tre partite ravvicinate:

" Spero di sì. In queste partite ha fatto spezzoni, tra sessanta e novanta minuti la differenza è notevole. La grande fatica il giocatore la va ad accumulare in quei trenta minuti finali, lo stiamo preservando per fare queste partite "

In vista della sfida con la SPAL si parla anche di Ronaldo e di come disporre il reparto avanzato.

" Qua bisogna parlare di SPAL, una partita difficilissima. Ronaldo da grande campione può giocare con chiunque. Penso possano coesistere tranquillamente a coppia e in certi momenti della partita tutti e tre. Secondo me abbiamo anche altri giocatori che possono giocare sulla trequarti, da Dybala a Bernardeschi. In questo momento il modulo è frutto delle necessità in base alle condizioni della partita "

Un discorso a parte va poi speso per Andrea Barzagli:

" Avevo parlato con lui a giugno. Aveva degli impegni a Coverciano e mi ha chiesto se poteva darmi una risposta a settembre. Siamo contenti della sua risposta positiva, in questo momento deve osservare il nostro lavoro "