Sarri: "Mal di testa per il turnover in attacco? Viene solo a chi ce ne ha 3 scarsi"

Sugli infortunati Alex Sandro e Bernardeschi

"Alex Sandro ieri ha fatto tutto l'allenamento con la squadra, quindi dal punto di vista medico sta bene. C'è da capire la condizione fisica ma sta bene. Bernardeschi sta bene, è un giocatore che in questo momento è molto utile alla squadra perché garantisce lavoro difensivo. Ha grandi qualità tecniche quindi gli si chiede di più".

Sul turnover dei 3 in attacco: viene il mal di testa?

"Mal di testa viene a chi ne ha 3 scarsi, a noi no. Cristiano è una risorsa immensa, deve crescere in termini id brillantezza ma è una cosa abbastanza normale. Abbiamo tre giocatori di una potenzialità enorme, per cui uno si aspetta sempre molto da loro. Ieri Cristiano ha fatto un buon allenamento, un po' a parte e un po' con la squadra, è disponibile. ieri sera ho visto i dati e ha fatto un allenamento notevole ieri".

Su Ronaldo e l’ansia da gol

"Questi giocatori abituati a segnare hanno sempre l'ansia di fare gol, vale per Ronaldo come per tutti gli altri grandi giocatori. Sono abituati ad avere un bottino numeroso di reti, quindi è normale che abbia un po' d'ansia e sono anche contento che ne abbia un po', può fargli bene".

Su Emre Cane la possibilità di utilizzo col Sassuolo

"Può essere visto che lui in Europa non gioca per motivi di lista. Se ci sono le condizioni viene fatto giocare come successo a Lecce".

Ancora su Ronaldo e il ‘problema’ rotazione

"La situazione è stata descritta in maniera talmente tanto chiara all'inizio che non c'è possibilità che un giocatore si innervosisca. Chiaramente Ronaldo è un qualcosa di diverso, inutile pensare che tutti i giocatori siano uguali. Questi ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui accettano la situazione sono in grado di fare bene. Non vedo una problematica da questo punto di vista".

Sulla crescita di De Ligt e il lavoro di Barzagli

"È chiaro che Barzagli sia una risorsa. Lui può insegnare tantissimo dal punto di vista della tattica individuale e collettiva, sul campo non possiamo lavorare molto perché giochiamo ogni tre giorni. Se però si mette un quarto d'ora a vedere un filmati con Barzagli è chiaro che possano venire fuori cose interessanti. Aldilà di questo si sta adattando al modo di giocare del nostro campionato in maniera abbastanza evidente".

Sulla situazione in difesa

"Vediamo la situazione complessiva di chi può aver bisogno di riposo. Cuadrado è fresco, Alex Sandro è in recupero. Poi valutiamo i centrali, se c'è qualcuno uscito peggio".

Sulla convivenza dei 3 attaccanti, possono giocare insieme?

"Abbiamo avuto pochissimo tempo per esprimenti giocando ogni tre giorni. Per giocare tutti e tre insieme è problematico, perché serve un attaccante centrale e due esterni e non è il caso nostro. Quindi non è semplice per le caratteristiche dei tre, poi chiaro che nei momenti d'esigenza verrà fatto".

Sul Sassuolo

"In Inghilterra mi chiesero di indicare il nome di un nuovo allenatore giovane italiano e risposi De Zerbi. Il Sassuolo è una delle squadre che gioca anche fuori casa, mi pare che facciano di media 11 conclusioni in porta. Dovremo prestare attenzione perché sarà una partita seria. De Zerbi è un allenatore che sta facendo il suo percorso ma ha tutte le carte in regola per diventare un grande tecnico".