Sarri: "Non abbiamo chiuso la partita, ma la Juventus è crescita. Bravi Rabiot e Ramsey"

Nonostante la Juventus non sia riuscita a chiudere la partita contro il Parma, è arrivata un’altra vittoria che è valso il +4 sull’Inter. Sarri, inoltre, vede la sua squadra in crescita. Buone prestazioni anche da parte di Rabiot e Ramsey e Chiellini sta per tornare...

" Abbiamo fatto una gara meno brillante rispetto alle ultime uscite, può succedere giocando ogni 3 giorni. Abbiamo giocato una partita seria, ma non l’abbiamo chiusa e col Parma poi puoi soffrire. La squadra però sembra in crescita. Meglio la ripresa? Io ho preferito anche il primo tempo, parliamo di 5 palle gol a zero, poi ho inserito comunque Higuain per chiuderla, ma se non lo fai negli ultimi cinque minuti puoi soffrire "

Un problema tattico l’infortunio di Alex Sandro?

" Ci ha creato qualche problema nelle uscite da dietro, ma Danilo ha fatto una buona prestazione, ha sfiorato il gol, ha preso un palo, ha giocato bene "

La difesa ha sofferto troppo?

" Abbiamo fatto 11 gare su 26 partite senza subire gol, la fase difensiva è in netta crescita. A Roma abbiamo preso gol su rigore e oggi su palla inattiva. Bisogna abituarsi a numeri diversi, il calcio italiano non è più quello di qualche anno fa, si segna molto di più e ora e dobbiamo abituarci a questo "

Rabiot e Ramsey?

" Sono due ragazzi in crescita, hanno avuto un inserimento difficile, venendo da un altro tipo di calcio. Hanno avuto anche dei problemi fisici, ma li vedo in crescita e a volte far giocare i tre attaccanti insieme è uno spettacolo, ma anche un rischio "

Come sta Chiellini?

" È in riatletizzazione, è ancora nelle mani dello staff medico. Sta lavorando anche sul campo, non lo abbiamo ancora a disposizione quindi il percorso non è brevissimo "