Sarri: "Parole di Klopp? Ha aggiunto che non segue molto la Serie A. Anche la sua rosa non è male"

La 24ª giornata di Serie A, sulla carta, dovrebbe favorire la Juventus di Maurizio Sarri nel triello per la corsa scudetto con Lazio e Inter. I nerazzurri e la squadra di Inzaghi si sfideranno nel big match dell'Olimpico, mentre i bianconeri scenderanno in campo domenica contro il Brescia alla prima panchina di Diego Lopez. Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, l'allenatore bianconero ha analizzato così il momento di CR7 & Co.

" A San Siro contro il Milan abbiamo fatto sicuramente dei passi in avanti rispetto alla sconfitta col Verona. Diciamo che per 70 metri di campo abbiamo fatto bene, ma gli attaccanti hanno accompagnato poco. Il momento negativo non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo succede. Abbiamo fatto una brutta partita e abbiamo perso, tutto viene amplificato perché siamo la Juve, ma i nostri giocatori dovrebbero essere in grado di reggere determinate pressioni. "

Sull'endorsement dell'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp che in un'intervista al Guardian ha indicato la Juventus come favorita nella corsa alla Champions 2019/20, il tecnico toscano ha risposto.

" Oltre a definirci la favorita per la Champions, ha anche detto che il calcio italiano non lo segue (ride, ndr). E comunque anche la rosa del Liverpool non mi sembra male. Jurgen è una persona molto simpatica e si sta togliendo di dosso i panni del favorito "

Sulla sfida serrata con Lazio e Inter e sul big match dell'Olimpico Sarri ha aggiunto.

" Era palese fin dall'inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso, dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. Sarà emozionante giocarci lo Scudetto fino alla fine. Lazio-Inter? Non sarà determinante, quella di domani sera è una partita importante, ma il percorso è ancora lungo. Noi dobbiamo pensare solamente a fare più punti possibile. "

Sulla vicenda Manchester City, escluso dalla Uefa dalle coppe europee per le prossime due stagioni per violazione del fair play finanziario, a chi gli chiede se rimarrebbe in una squadra anche se non giocasse la Champions, il tecnico bianconero risponde.

" Certo, l'anno scorso sono andato al Chelsea che non giocava la Champions venendo via da una squadra che la giocava. Non penso comunque che la sentenza sul City sia quella definitiva "

Chiusura sui singoli: Pjanic, Buffon e Bernardeschi.

" Sono in disaccordo con quello che è stato detto su Pjanic dopo Milan-Juve, per me ha fatto una prestazione in crescita rispetto alle partite precedenti: vediamo come sta oggi e valutiamo. Gigi sta bene, ha già fatto 11 partite e non salta un allenamento. Quello dell'alternanza dei portieri non è un nostro problema in questo momento. Berna? Non è ancora in gruppo, potrebbe rientrare la prossima settimana. "