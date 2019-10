Sarri: "Quanto conta per lo Scudetto Inter-Juventus? Un numero vicino allo 0"

Sul ballottaggio Dybala-Higuain

“Non c'è da convincerli, c'è da decidere. Poi una volta deciso è giusto che se uno sta facendo bene e sta fuori sia anche arrabbiato. Lo ritengo un aspetto positivo, non negativo. Vediamo l'ultimo allenamento e poi decidiamo, questo fa parte del mio lavoro. Non devo preoccuparmi delle reazioni dei giocatori. Ci sono quelle che a livello mediatico possono fare audience, ma a mio modo di vedere sono positive”.

Sulla posizione, Juventus favorita?

“Questo nella singola partita penso non si possa dire. Troviamo una squadra forte, in un buon momento di salute che ha dimostrato anche nell'ultima partita, perché ha fatto una grande partita. Nella partita singola non si può parlare di favoriti, sono due grandi squadre e io vedo solo l'aspetto positivo di giocare una partita così. Sono felice di andare in un grande stadio a giocare una partita che sarà seguita da tutto il mondo”.

Sull’Inter

“E' una squadra forte, solida, che quando prende in mano la partita è pericolosa e quando non ce l'ha in mano riparte e sa essere pricolosa. E' una squadra forte contro cui sarà difficilissimo giocare. E' una squadra pericolosissima. Ho visto un'Inter forte”.

Sulla sua sfida a Conte

“Io non riesco a pensare che gioco contro Conte, io vedo Juve contro Inter. Lui è un grande allenatore, l'hanno dimostrato i risultati ottenuti anche con club diversi. E' un allenatore forte e lo sta dimostrando anche ora. Se poi voi vedete Sarri contro Conte io non riesco a capirvi. Domani è una partita bellissima, che è Inter-Juventus”.

Maurizio Sarri e Antonio ConteGetty Images

Su quanto conti per lo Scudetto

“Penso un numero vicino allo zero. Ci sono ancora 31 partite da giocare, quindi parlare di lotta scudetto... Tre o quattro anni fa quando la Juve era a 12 punti dalla prima che mi pare fosse l'Inter, mi chiesero la favorita e io dissi Juventus. I giornalisti ridevano e poi vinse la Juve. In questo momento conta poco, penso sia importante per loro confermare la crescita che sta avando la squadra e mostrare la capacità di saper uscire da San Siro con una buona prestazione. Poi se con 93 punti in palio si pensa di sistemare una classifica a inizio ottobre penso sia un errore grossolano”.

Sulle sue emozioni

“Io vedo solo l'emozione di giocare in un grande stadio. Anzi, non parlerei nemmeno di emozioni, ma di voglia di vivere questa esperienza. Poi come ho detto a livello di singola partita non credo ci siano favoriti. E' una partita aperta a tutte le soluzioni”.

Sui progressi della sua Juventus

“Nelle partite ci sono sensazioni e poi numeri. Sono più alte sia la linea di recupero palla che di tocco medio del pallone, quindi i numeri mi dicono che stiamo facendo qualcosa di meglio o comunque diverso”.

Su Bernardeschi, una chance da titolare?

“Io ne ho parlato anche con Federico. Ho fatto fatica a provarlo nel ruolo che ritengo per lui più adatto. Penso che quello che ha fatto contro il Bayer sia un ruolo a lui adatto. Poi ha fatto bene e l'ho visto in crescita, ma l'avevo visto anche in allenamento. Se poi domani giocherà o no preferirei lo sapesse da me, dalle mie parole, e non da un giornale”.

Federico Bernardeschi - Atlético Madrid-Juventus - International Champions Cup 2019 - Getty ImagesGetty Images

Sulla partita che dovrà fare la Juventus

"Noi dobbiamo concentrarci sulla prestazione e ognuno di noi la prestazione la valuta in base al calcio che sa giocare. Noi cercheremo di andare lì a giocare. Si parla sempre di determinazione, fame, voglia, ma io queste le ritengo qualità insite nei professionisti. Quindi alla fine conta la qualità, quindi noi dobbiamo andare lì a imporre il nostro calcio. Poi la partita ci dirà se è possibile o no, e poi se sapremo adattarci ad altre situazioni che a volte si verificano in campo".

Su un'eventuale sconfitta e Juve a -5

"Se una classifica a ottobre ci crea un impatto psicologico vuol dire che psicologicamente non siamo pronti a grandi cose".