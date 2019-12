Sarri: "Rosso a Cuadrado? Decisione che non mi trova d'accordo. Non era chiara occasione da gol"

La prima sconfitta della Juve in stagione e un tabù spezzato sedici anni dopo. La Lazio batte la banda Sarri per la prima volta all'Olimpico dal 2003 e si conferma terza forza del campionato, mentre i bianconeri vedono l'Inter scappare a +2. Nel primo tempo Luiz Felipe replica a Ronaldo, poi nella ripresa l'espulsione di Cuadrado apre alle reti di Milinkovic e Caicedo per il 3-1 finale. Immobile sbaglia anche un rigore, ma il risultato è bugiardo: almeno per i primi 60 minuti gli ospiti meriterebbero almeno il pari, prima di un clamoroso errore di Dybala e del rosso al terzino colombiano.

Maurizio Sarri (Allenatore Juventus)

" Abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo. Abbiamo fatto molto molto bene. Purtroppo abbiamo concesso il gol allo scadere, era importante andare al riposo in vantaggio. Purtroppo il secondo tempo è stato condizionato da episodi che ci hanno girato a sfavore. Il rosso a Cuadrado? E' una disattenzione che poi paghi. Non sono completamente d'accordo sulla chiara occasione da gol perchè la palla andava per vie esterne. Mi sembrava che l'ammonizione, come aveva deciso l'arbitro, era la sanzione più giusta. Se poi la decisione è stata quella noi dobbiamo pensare solo a quello che possiamo controllare, ovvero i nostri errori. Bentancur? Domattina farà gli esami strumentali, è coinvolto il collaterale ma non so a che livello. L'assenza un po' l'abbiamo pagata. Nel primo tempo non ho visto una quantità di errori. La squadra ha palleggiato con precisione e la squadra ha avuto la palla del 2-0 con Cristiano. Nel secondo tempo, in un momento in cui la partita sembrava in una fase di stallo, gli episodi hanno condizionato il risultato. Dobbiamo stare più attenti, come in caso dell'espulsione. Ma la squadra l'ho vista crescere. Nervi tesi? Grande nervosismo nei confronti dell'arbitro non l'ho visto. La mia valutazione è che la chiara occasione da gol non c'era. Mi è sembrata un po' severa. L'arbitro ha deciso così e va bene così. Il mercato di gennaio? Il mercato mi annoia da morire. Da domattina comincerò a provare Cuadrado da interno, Bernardeschi da interno, Ramsey da interno. Cercare soluzioni sul campo mi piace, l'ultima cosa che mi piace fare è il mercato. Lotta scudetto? C’è anche la Lazio oltre a noi e all’Inter. "