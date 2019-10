Sarri: "Se non c'è Pjanic, c'è Bentancur. Il rigore di de Ligt? Con le nuove regole..."

Sarri non è felice del risultato maturato al Via del Mare di Lecce, dove la Juventus non è riuscita ad andare oltre l’1-1. Ma il tecnico dei bianconeri è convinto che la sua squadra sia pronta per il salto di qualità e soprattutto per sfruttare il suo gioco per tutti i 90 minuti. Preoccupa Pjanic, ma c’è Bentancur...

La Juventus ha sbagliato diverse occasioni con Bernardeschi

" Nel primo tempo abbiamo creato una palla gol ogni quattro-cinque minuti e Federico ha avuto le sue chance. Negli ultimi 20 minuti siamo caduti nella partita sporca, che non è l'ideale per noi. Sarà da rispolverare Mandzukic? Parlo solo dei calciatori a mia disposizione, è inutile parlare di Mandzukic. In questo momento no. Abbiamo creato tante occasioni da gol, non possiamo pensare di sprecare così tante occasioni. Bisogna fare mente locale su questo fattore, quello della cattiveria. Così come è mancata la gestione più solida e forte nel momento decisivo "

Quanto manca alla Juve per recepire il ‘sarrismo’?

" La squadra ha delle caratteristiche definite e deve giocare come sa. Per 60 minuti abbiamo attaccato bene gli spazi, meno nel finale. Abbiamo grandi margini di crescita in tante individualità. E queste possono aiutarci nella crescita collettiva. Manca buttarla dentro "

Se cala Pjanic, cala la squadra

" È un modo di giocare, il nostro, che ha ruoli fondamentali per esprimersi al meglio. Il centrocampista centrale lo è, lo possiamo vedere anche nel mio passato. Bentancur può fare quel ruolo, ma non ha l'esperienza di Pjanic. Quali sono le condizioni di Pjanic? Sinceramente non so ancora le sue condizioni. E Higuain? È in infermeria, gli stanno applicando dei punti alla testa. Non so se farà esami qui o a Torino "

Il rigore di de Ligt?

" Il fallo di mano di oggi, beh, direi che il movimento del braccio mi sembra naturale. Con le nuove regole per il difensore evitare certe cose è quasi impossibile "