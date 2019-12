La Juventus giocherà conoscendo già il risultato dell’Inter ma dopo, l’inatteso mezzo falso contro il Sassuolo, i bianconeri non possono permettersi altri passaggi a vuoto contro la Lazio. Il compito dei bianconeri però non sarà per nulla semplice, la squadra biancoceleste è la compagine che ha vinto tutte le ultime 6 giornate di campionato e già l’anno scorso ha violato lo Stadium. Insomma il compito che attende Bonucci e compagni è arduo anche se Sarri spera nelle ritrovate motivazioni dei suoi ragazzi...

" Sabato ci sono in palio punti pesanti. Sono tutte importanti le partite, i punti sono punti. Poi comprendo che è giusto enfatizzare certe gare, ma siamo in un momento della stagione in cui niente è decisivo. E' sicuramente un turno importante come gli altri, con un livello di difficoltà elevato per tutte le squadre di alta classifica. Spero che il sorpasso dell'Inter sia un grande stimolo per noi per fare tanti punti avere una squadra davanti. Spero sia un forte motivo di motivazione. "

"Lazio forte, mi aspetto un impatto violento"

" La Lazio è una squadra forte. Al di là dell'aspetto tattico ha grande qualità. Quando riesce a portare squadra a ridosso dell'area avversaria, è la migliore in Italia nei passaggi filtranti negli ultimi 25 metri ed è una delle migliori anche in Europa. E' una squadra pericolosa e se possibile va tenuta lontano dalla nostra area. Gli accorgimenti sono i soliti, prepariamo la partita per cercare di limitare tutti i grandi pregi che hanno gli avversari, e in questo caso sono molti, e cercare di sfruttare i difetti. E' una partita palesemente difficile. "

"Bernardeschi sensibile, soffre i fischi e ha bisogno di giocare"

" Federico è un ragazzo estremamente sensibile e questo si nota dalla differenza di sicurezza che mostra nelle partite in trasferta e in quelle in casa. Il rendimento è diverso e questa cosa gli sta pesando. Lui per me è un giocatore importante, non bisogna farsi influenzare da niente e da nessuno, penso che il mio compito ora sia più aiutarlo e accompagnarlo che non farlo riposare. Che approccio mi aspetto? Mi aspetto un approccio violento da parte loro, perché vengono da sei vittorie di fila, hanno una media di tre gol fatto in casa, vivono un momento molto positivo. Da parte loro mi aspetto un impatto violento e di grande livello di determinazione. Ci sarà da reggere questo impatto, poi venire fuori e prendere in mano la partita e come dicevo prima cercando di tenerli non vicini alla nostra area di rigore. "

"Tridente solo con Douglas Costa"

" Non sono contento degli infortuni di Ramsey e Khedira, ma in una stagione momenti come questo ci sono. Rabiot sta meglio, ha fatto gli ultimi due o tre allenamenti con la squadra e sembra stia uscendo dalla situazione che l'aveva coinvolto negli ultimi tempi. Chiarmaente è un ragazzo che è stato fermo gli ultimi 15 giorni e deve ritrovare il top della condizione, ma dal punto di vista medico è risolto. Perché non si vede più il tridente? Senza la presenza di Douglas è più difficile pensare a questa situazione. Il momento di grazia di Dybala è un'altra delle motivazioni per cui abbiamo scelto l'1+2 in avanti, quindi in questo momento ci risulta difficile giocare con i tre attaccanti per le caratteristiche di chi sta bene e di chi ora sta facendo la differenza. Se mi aspetto innesti sul mercato? A centrocampo proverò a farci giocare Bernardeschi, contando poi sul recupero di Douglas Costa e quello di Ramsey, proveremo a farci giocare anche lui. Questo è il compito di un allenatore, poi c'è la società che farà le sue valutazioni. Aspetto il rientro di Ramsey e Douglas Costa per provare altre soluzioni. "