E ora per Maurizio Sarri il problema sarà lasciarne uno dei tre fuori. Dopo gli sprazzi, sempre a partita in corso, la Juventus si presenta per la prima volta dal 1' con il 'tridente da bar' ed è subito show. I bianconeri dopo aver chiuso da imbattuti il girone di Champions League mostrano i muscoli anche in campionato e confezionano il tris che stende una Udinese spaesata e impaurita con un tempo d'anticipo. Cristiano Ronaldo ruba la scena con una doppietta che spiana la strada ai padroni di casa, ma oltre a CR7 c'è di più. Dybala e Higuain infatti danzano e incantano alle sue spalle schiacciando un avversario mai davvero in partita. Se la decisione di puntare dall'inizio sul tridente pesante, promossa a pieni voti, rappresenterà una precisa svolta tattica o una semplice mossa estemporanea lo dirà solo il tempo, anche se nel post gara preferisce smorzare i toni.

Maurizio Sarri (Allenatore Juventus)

" Dopo la Champions è la prima volta che facciamo bene, sessanta minuti di ottimo livello, potvamo gestire meglio il tre a zero. Il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo? In questo momento stanno bene, una squadra che cerca poco il palleggio e cerca gli attaccanti, potevano andare su palle perse e vaganti, abbiamo fatto bene, potevamo permettercelo, quando hanno palleggiato di più, abbiamo sofferto, è una soluzione straordinaria da tenere in considerazione, in certe partite e situazioni. Dybala-Ronaldo-Higuain oggi per 60 minuti hanno fatto bene la fase difensiva bloccando le ripartenze, quello che ci serve, in fase offensiva, hanno fatto quanto richiesto e bene, in una partita di palleggio, la situazione può cambiare. Con il Bayer si poteva giocare così, perchè erano meno intensi, oggi l'Udinese non costruisce molto da dietro ma gioca in verticale. Pronto a farmi criticare quanto giocherà Bernardeschi? Mi hanno criticato anche per altre scelte, sono pronto... "

Cristiano Ronaldo (Attaccante Juventus)

" Le sensazioni sono buone era importante era vincere e continuare, a segnare è importante, il portiere ha fatto molto bene, abbiamo preso il palo, abbiamo fatto bene. Si ho giocato bene anche nel secondo tempo, dobbiamo continuare a giocare così, non importa la prestazione individuale ma della squadra, dobbiamo continuare a provare a giocare come oggi, allenarsi e giocare bene. Stasera vediamo che succederà... "