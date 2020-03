Sarri: "Voglio possesso alto, Juve-Inter è la gara più prestigiosa della Serie A"

Cancellata la consueta conferenza stampa per i motivi precauzionali legati al diffondersi del COVID-19 in Italia, la Juventus ha effettuato una sessione di allenamento proprio dentro le mura dello Stadium per prendere confidenza con il surreale clima che avrà di fronte domani sera per la partita più importante fin qui del campionato: la sfida all’Inter di Antonio Conte.

Maurizio Sarri ha così rilasciato qualche dichiarazione al canale ufficiale della Juventus, JTV, a proposito del big match di domani sera.

Sulla partita

" Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica. Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. "

Sul piano tattico anti-Inter

" Sarà una bella gara. La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. Per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare un possesso palla alto nella loro metà campo. Domani sarà più importante del solito. "

Sui singoli

" In questo momento stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una grande fortuna. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante. Noi abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse e a volte con lo stesso modulo siamo una squadra diversa cambiando gli interpreti. "

Sulla 1000esima di Ronaldo