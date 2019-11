Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Indisponibili: Rogerio, Pegolo, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Marlon, Traoré

Squalificati: Obiang

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Soriano, Dijks, Tomiyasu, Destro, Santander

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutti gli ultimi sette derby emiliani in Serie A contro il Sassuolo, grazie a cinque successi e due pareggi.

Il Sassuolo non ha trovato la rete in tre delle cinque gare interne di Serie A giocate contro il Bologna: un successo, un pareggio e tre sconfitte per i neroverdi.

Il Sassuolo ha perso le ultime tre partite casalinghe in campionato, solo due volte i neroverdi hanno infilato almeno quattro sconfitte consecutive al Mapei Stadium in Serie A: nell’aprile 2017 e nel marzo 2014.

Il Bologna è uscito sconfitto nelle ultime tre trasferte di Serie A: sotto la gestione Mihajlovic i rossoblù non hanno mai perso quattro match fuori casa di fila in campionato.

Il Sassuolo è la squadra con la peggior percentuale di cross riusciti su azione nei cinque maggiori campionati europei in corso: 9.4%.

Solo la Lazio (55%) vanta una percentuale di tiri nello specchio più alta del Sassuolo (52%) in questo campionato; dall’altra parte soltanto il Milan (35%) ha fatto peggio del Bologna (38%) in questa graduatoria.

Il Bologna è la squadra che ha guadagnato più punti (sei) con gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco (quattro) nella Serie A in corso.

Domenico Berardi ha realizzato sette gol in questo campionato in nove partite; in tutta la scorsa Serie A l’attaccante del Sassuolo aveva segnato otto reti in 35 match.

Blerim Dzemaili ha segnato tre reti contro il Sassuolo in campionato (due proprio al Mapei Stadium), solo contro il Torino il centrocampista del Bologna ha realizzato più gol in Serie A (cinque).

I quattro gol di Roberto Soriano con il Bologna in campionato sono tutti arrivati allo stadio Dall’Ara – l’ultima rete in trasferta in Serie A del centrocampista italiano risale a marzo 2016 (Verona-Sampdoria).