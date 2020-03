a breve il servizio completo...

Il tabellino

SASSUOLO-BRESCIA 3-0 (primo tempo 1-0)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 52’ Muldur), Romagna (dal 71’ Marlon), G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi (dal 32’ Defrel), Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli (dal 65’ Skrabb), Dessena, Bjarnason; Zmrhal, Ayé (dal 56’ Torregrossa); Balotelli (dal 78’ Donnarumma). All. Diego Lopez

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Gol: 45’, 61’ Caputo, 75’ Boga

Assist: Defrel, Bourabia

Ammoniti: Romagna, Rogerio, Locatelli (S), Bisoli, Balotelli, Sabelli (B)

La cronaca in 8 momenti chiave

35’ PRIMA CHANCE PER BALOTELLI - Supermario ci prova dai 25 metri con un piazzato nell'angolino, Consigli si supera in angolo. Parata non facile perchè il pallone rimbalza appena davanti al portiere del Sassuolo

36’ ANCORA BALOTELLI - Girata volante sul cross morbido di Bjarnason, Consigli si supera ancora d'istinto e respinge la sfera in angolo

45’ VANTAGGIO DEL SASSUOLO - Erroraccio di Chancellor in fase di disimpegno, la palla finisce tra i piedi di Defrel che serve Caputo che completa il tap-in in porta. 12° gol in campionato per l’ex Empoli

49’ TRAVERSA DI FERRARI - Su corner, liberissimo di colpire di testa senza neanche staccare. Ancora una volta Chancellor in grande difficoltà. Il Brescia si salva

50’ PARATONA DI JORONEN - Locatelli disegna una punizione perfetta dai 25 metri, il portiere finlandese la toglie dal sette

61’ RADDOPPIO DEL SASSUOLO - Grande assist in profondità di Bourabia per Caputo, l’ex Empoli lascia scorrere e tutto solo si coordina alla perfezione: palla che colpisce la traversa e si insacca alle spalle di Joronen. Buio pesto per il Brescia

68’ PALO DI BOGA - Chancellor ancora una volta troppo timido sulla marcatura dell'ex Chelsea che colpisce il legno con il mancino

75’ TRIS DEL SASSUOLO – Boga resiste alla pressione di Skrabb, si fa 30 metri di corsa, doppio passo su Papetti e tiro a giro sul lato opposto. Joronen raccoglie il pallone per la terza volta dalla sua porta. Partita in ghiaccio