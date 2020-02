Sassuolo-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Indisponibili: Traoré, Chiriches, Tripaldelli

Squalificati:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Torregrossa. All. Lopez

Indisponibili: Alfonso

Squalificati: Mateju

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto la sua prima sfida di Serie A contro il Brescia, solo due volte ha vinto le prime due sfide contro una singola squadra nella competizione: contro una lombarda (Atalanta) e contro una neopromossa (Carpi).

Il Sassuolo arriva dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Parma alla 24a giornata: i neroverdi non rimangono senza gol per due partite consecutive di Serie A al Mapei Stadium dal febbraio 2018.

Il Sassuolo non vince una partita di Serie A in programma domenica alle 15 dal dicembre 2018: per i neroverdi da allora otto pareggi e tre sconfitte.

Nessuna squadra di questa Serie A attende la vittoria da più partite del Brescia in campionato (10) - per i lombardi sette sconfitte e tre pareggi.

Il Brescia subisce gol da 10 partite di campionato: non registra una striscia più lunga nel corso di una singola stagione di Serie A dal 1997/98 (13 in quel caso).

Da situazioni di vantaggio il Brescia ha perso almeno cinque punti più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei: 27 totali, inclusi 18 nelle ultime nove partite giocate.

Nessuna squadra ha subito più gol di testa del Brescia e del Sassuolo in questa Serie A (nove); quella neroverde è inoltre, al pari del Milan, la formazione che ha segnato meno con questo fondamentale nel campionato in corso (due).

Diego López ha ottenuto un punto in tre partite sulla panchina del Brescia: l'ultimo allenatore delle Rondinelle a non vincere in alcuna delle sue prime quattro panchine di Serie A è stato Giovanni De Biasi nella stagione 2002/03.

La prossima sarà la 250a per Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni: l’attaccante neroverde è a una sola rete dalla doppia cifra di gol in questa Serie A, traguardo che non raggiunge dalla stagione 2014/15.

Con i tre gol in questo campionato, Jhon Chancellor è il difensore del Brescia più prolifico in una singola stagione di Serie A da Marius Stankevicius e Pierre Wome (tre reti nel campionato 2004/05).