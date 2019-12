Sassuolo-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiriches, Consigli, Defrel

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Squalificati: Olsen

Indisponibili: Birsa, Ceppitelli, Cragno, Pavoletti

Statistiche OPTA

Il 50% degli incontri di Serie A tra Cagliari e Sassuolo è terminato in pareggio (5/10): completano il quadro tre successi neroverdi e due rossoblù.

Il Sassuolo è imbattuto in casa contro il Cagliari in Serie A: due successi (incluso il più recente) e tre pareggi.

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (1V), dopo che era rimasto imbattuto in tutte le sei precedenti (3V, 3N).

Il Cagliari è imbattuto da 12 partite di campionato (8V, 4N), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match senza sconfitte in Serie A risale al 1972, quando chiuse poi il campionato al 4° posto.

Considerando solo i secondi tempi di questa Serie A, il Sassuolo sarebbe terzo in classifica con 24 punti, dietro solo a Lazio (33) e Juventus (31).

Da una parte il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol nei primi 30 minuti di gioco in questa Serie A (10), dall’altra il Cagliari è quella ad averne subiti meno nello stesso periodo (due).

Sassuolo e Udinese sono le uniche due squadre che non hanno ancora tirato alcun rigore nel campionato in corso; in più nessuna squadra di Serie A ha concesso più tiri dal dischetto rispetto ai neroverdi nel 2019 (12).

Cagliari (+9.1) e Sassuolo (+6.5) sono le due squadre con la differenza migliore tra gol fatti ed Expected Goals in Serie A nel 2019. I sardi hanno infatti segnato 48 gol a fronte di un valore di xG di 38.9, i neroverdi invece 47 reti con xG di 40.5.

Domenico Berardi ha preso parte attiva a sette gol in otto sfide contro il Cagliari nella massima serie (due reti e cinque assist). L’attaccante del Sassuolo ha segnato sette gol in 10 gare di questo campionato, nella scorsa Serie A aveva realizzato otto reti in 35 match.

La prossima sarà la presenza da titolare numero 300 in Serie A per il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan – il belga è il giocatore che ha preso parte attiva a più gol in Serie A da inizio novembre a oggi (sette: tre reti e quattro assist).