La Fiorentina torna al successo dopo il passo falso di domenica in casa contro la Lazio battendo 2-1 in rimonta il Sassuolo al Mapei Stadium. Sono i neroverdi a passare in vantaggio al 24' grazie a una magia di Boga. Nella ripresa la squadra di Montella (in tribuna causa squalifica) attacca con insistenza e ribalta il risultato: Castrovilli pareggia al 63' con un'incornata su cross di Venuti, poi è lo stesso Castrovilli a confezionare l'assist per il gol di Milenkovic all'81' che decide il match. Nel corso del secondo tempo l'arbitro Mariani ha interrotto la partita per un paio di minuti a causa di insulti razzisti nei confronti di Duncan e segnalati dallo stesso centrocampista del Sassuolo.

Il tabellino

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan (82' Traoré), Magnanelli, Djuricic (56' Obiang); Berardi, Caputo (69' Defrel), Boga. All.: De Zerbi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Venuti; Sottil (61' Ghezzal), Benassi (87' Badelj), Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng (75' Vlahovic), Chiesa. All.: Montella.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Gol: 24' Boga (S), 63' Castrovilli (F), 81' Milenkovic (F).

Ammoniti: Caputo, Djuricic, Berardi (S), Venuti, Pezzella, Dalbert, Castrovilli (F).

Assist: Venuti (F, 1-1), Castrovilli (F, 1-2).

Note - Recupero 2'+6'.

La cronaca in 8 momenti chiave

4' PALO DI BOATENG! Dalbert conquista un ottimo pallone sulla sinistra e lo mette in mezzo, sul secondo palo c'è Boateng che interviene in spaccata anticipando Marlon e colpisce il palo. Poi la difesa del Sassuolo si salva.

24' GOL DEL SASSUOLO! MAGIA DI BOGA! Straordinaria giocata del numero 7 del Sassuolo che va via in dribbling tra Pulgar e Milenkovic, prende la mira e trafigge Dragowski con un gran destro che si infila nell'angolino basso.

36' BOATENG VICINO AL GOL! Il ghanese vince un rimpallo in piena area e calcia con il destro da posizione molto defilata: il pallone attraversa tutta l'area piccola leggermente sfiorata da Consigli. Sul secondo palo interviene Duncan che allontana il pallone.

63' PAREGGIO DELLA FIORENTINA! GOL DI CASTROVILLI! Cross dalla destra di Venuti, Castrovilli anticipa Romagna con un perfetto stacco di testa: palla nell'angolino basso e niente da fare per Consigli, immobile al centro dei pali.

81' FIORENTINA VICINA AL 2-1! Cross dalla destra di Pulgar, incornata di Milenkovic con pallone diretto nell'angolino. Consigli si tuffa e si salva.

81' GOL DELLA FIORENTINA! MILENKOVIC! Chiesa al limite allarga a destra per Castrovilli, traversone basso di piatto destro sul secondo palo dove Milenkovic insacca con il sinistro da due passi.

88' CHIESA VICINO AL GOL! Discesa a tutta velocità dell'attaccante viola che entra in area e calcia con il sinistro: Consigli è pronto e si salva in corner.

90' MARLON SI DIVORA IL 2-2! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti il difensore si ritrova il pallone sul sinistro da due passi, ma calcia incredibilmente a lato. Sembrava gol fatto.