Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

Indisponibili: Rogerio, Tripaldelli, Chiriches, Ferrari, Bourabia, Mazzitelli

Squalificati: Magnanelli

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella; Venuti, Badelj, Castrovilli, Pulgar, Dalbert; Boateng, Chiesa. All.: Montella.

Indisponibili: Caceres, Lirola

Squalificati: Ribery, Ranieri

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro la Fiorentina (1N), dopo che aveva trovato i tre punti solo in una delle precedenti nove (3N, 5P).

Dopo aver perso le prime due sfide interne di Serie A contro la Fiorentina, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle successive quattro (1V, 3N).

Il Sassuolo ha vinto solo una delle nove gare disputate al Mapei Stadium di mercoledì in Serie A, perdendo le due più recenti (3N, 5P).

La Fiorentina non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime nove sfide giocate di mercoledì in Serie A (3V, 3N, 3P), vincendo in questo campionato in casa contro la Sampdoria (2-1, settembre 2019).

Dopo aver vinto le prime due gare casalinghe di questo campionato, il Sassuolo ha perso le due più recenti (subendo quattro reti in entrambe le occasioni): i neroverdi non perdono tre incontri interni consecutivi nella competizione da novembre 2017.

0-0 nell’ultima trasferta di Serie A, contro il Brescia, la Fiorentina con Montella in panchina non mantiene la porta inviolata in due incontri esterni consecutivi da maggio 2014.

Ben sette dei nove gol casalinghi subiti dal Sassuolo in questo campionato sono stati nella prima frazione di gioco, almeno due in più di ogni altra squadra in questo intervallo. Dall’altra parte, quattro dei sei gol esterni della Fiorentina nel torneo in corso sono arrivati nella ripresa.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha preso parte attiva a otto gol (sei reti, due assist) contro la Fiorentina in Serie A, solo contro il Milan (11) ha fatto meglio; non è riuscito a segnare tuttavia nelle ultime tre gare di campionato al MAPEI Stadium contro i Viola.

In gol nell’ultimo match di Serie A contro la Lazio, Federico Chiesa potrebbe andare in gol in due partite di Serie A consecutive per la prima volta da gennaio 2017; tuttavia, l’esterno della Fiorentina non va in gol lontano dal Franchi da marzo (conto il Cagliari alla Sardegna Arena).

Kevin-Prince Boateng ha disputato la prima parte della scorsa Serie A con la maglia del Sassuolo, collezionando 13 presenze e quattro gol – solo con il Milan ha fatto meglio in un singolo campionato, con cinque reti nel 2011/12.