Pazza, ma non fino in fondo. L'Inter di Antonio Conte espugna il Mapei Stadium, arriva a quota 21 punti, dimentica la sconfitta con la Juventus e si porta a un solo punto dai bianconeri, in perfetta scia. La vittoria di Reggio Emilia, però, va analizzata in due distinte parti. La prima con un'Inter a tratti spumeggiante e convincente, in cui Lautaro e Lukaku si intendono a meraviglia e cono perfetti per concretizzare la superba mole di gioco prodotta. La seconda, nei 20 minuti finali, ricca di distrazioni nerazzurre preoccupanti e un calo di tensione che ha permesso a un fin lì pessimo Sassuolo di sognare addirittura un pareggio. Finisce 3-4 e l'Inter sorride, qualche spettro di "vecchia" Inter si è rivisto. Conte non sarà del tutto soddisfatto.

L'esultanza di gruppo dell'Inter dopo il gol al Sassuolo, Sassuolo-Inter, Getty ImagesGetty Images

Il tabellino di Sassuolo-Inter 3-4

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur (Dal 77' Toljan), Marlon, Peluso, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Obiang (Dal 52' Boga); Traoré (Dal 66' Djuricic); Berardi, Caputo. All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (Dal 73' Lazaro), Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro (Dal 73' Politano), Lukaku (Dal 89' Vecino). All. Conte

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Gol: 2' e rig. 71' Lautaro (I), 16' Berardi (S), 38' e rig. 45' Lukaku (I), 74' Djuricic (S), 81' Boga (S)

Assist: Brozovic, Traorè, De Vrij, Caputo

Ammoniti: Obiang, Duncan, De Vrij, Magnanelli, Muldur, Lazaro, Bastoni

L'esultanza di Lautaro Martinez che dedica il gol al Sassuolo alla mamma, Sassuolo-Inter, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 14 momenti chiave

2' - GOL! 0-1 Inter! Assist di Brozovic per Lautaro, che rientra sul destro in area e piazza all'angolino sul secondo palo.

13' - Ancora Lautaro! Che occasione! Da pochi passi il numero 10 non centra la porta su servizio di Gagliardini. Grande chance.

16' - GOL! 1-1! Gran gol di Berardi. Riceve da Traorè, punta Biraghi, lo salta e piazza col destro sul secondo palo: palla che bacia il montante ed entra.

27' - ANNULLATO GOL ALL'INTER. Cross da destra, Lukaku spinge Peluso e Lautaro a centro area insacca. Ma viene appunto fischiato fallo al belga.

33' - ANNULLATO GOL AL SASSUOLO. Obiang infila per Caputo, che batte Handanovic in uscita. Ma è fuorigioco.

38' - GOL! 1-2 Inter! La firma di Lukaku. De Vrijimbuca per il belga, che ha il tempo di girarsi e con il destro batte Consigli. Malissimo Peluso nell'occasione.

41' - Punizione violenta di Brozovic dal limite. Palla vicinissima al palo. Ottima conclusione.

43' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER. Lautaro va giù in area toccato da Marlon. Sembra netto.

45' - GOL!1-3 INTER! Lukaku perfetto dal dischetto. Rigore che spiazza Consigli.

55' - Lautaro! Si invola in contropiede, ignora Lukaku e spara col mancino. Para Consigli.

69' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER. Fallo di Muldur su Barella. Fallo sciocco.

71' - GOL! 1-4 Inter! Stavolta è Lautaro ad essere freddissimo dal dischetto. Doppietta anche per lui.

74' - GOL! 2-4. SEGNA DJURICIC. Boga per Caputo, sponda per il piazzato facile di Djuricic. Accorcia il Sassuolo.

82' - GOL! Incredibile! 3-4! Si riapre tutto. Azione personale pazzesca di Boga, che salta tre uomini e infila Handanovic.

La statistica chiave

Quello di Lautaro Martinez (1:04) è il gol più veloce per l'Inter all'inizio di un match in Serie A da marzo 2018 (Icardi v Verona).

MVP del match

LAUTARO Martinez - Scatenato. Dopo un minuto e 4 secondi piazza un gran destro all'angolino. Su rigore firma la doppietta. Pericoloso, in forma, incontenibile. Quattro gol nelle ultime tre tra Champions e campionato.

Il momento social

Fantacalcio:

Promosso - Domenico BERARDI - Timbra il sesto gol in questo campionato con un gran destro incrociato. Gioca per la squadra, subisce falli, va al tiro, si impegna. Un nuovo Berardi.

Bocciato - Valentino LAZARO - Conte gli dà una chance e lui la spreca malamente. Perde palla in occasione del gol di Djuricic, viene ammonito, non entra in partita. Malissimo. Chissà quando lo rivedremo