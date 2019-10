Sassuolo-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Duncan; Traoré; Berardi, Caputo. All. De Zerbi

Indisponibili: Rogerio, Tripaldelli, Chiriches

Squalificati:

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Indisponibili: D'Ambrosio, Sanchez

Squalificati:

Statistiche Opta

L'Inter non vince da cinque incontri di Serie A contro il Sassuolo (1N, 4P): solo contro la Juventus i nerazzurri hanno una striscia aperta senza successi più lunga (sei gare) contro una singola squadra di Serie A.

Dopo il successo 7-0 nella prima gara al MAPEI Stadium contro i neroverdi, l’Inter ha ottenuto appena una vittoria nelle successive cinque trasferte di Serie A contro il Sassuolo (4P).

Quella tra Sassuolo e Inter è la sfida più giocata nell’anticipo domenicale di Serie A (cinque): in questo parziale, tre successi per i neroverdi, due per i nerazzurri.

Il Sassuolo ha perso quattro delle prime sei partite di questa Serie A, tra cui le ultime due di fila: i neroverdi non vengono sconfitti per tre incontri consecutivi in campionato da novembre 2017, con Cristian Bucchi in panchina.

Tre successi su tre per l’Inter in trasferta in questo campionato: solo quattro volte nella sua storia ha vinto tutte le prime quattro gare esterne stagionali in Serie A (1966/67, 1997/98, 2002/03, 2012/13).

Sassuolo (57%) e Inter (51%) sono due delle tre squadre con la più alta precisione di tiro in questo campionato - tra di loro solo la Lazio (56%).

L’Inter è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A (uno), mentre nessuna formazione ne ha incassati più del Sassuolo (nove) in questo intervallo temporale.

L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ha preso parte attiva a cinque gol (quattro reti, un assist) nelle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter. Ben tre di queste marcature sono arrivate su calcio di rigore.

L’ex centrocampista dell’Inter Alfred Duncan già ha preso parte attiva a cinque gol in questo campionato (una rete, quattro assist) con appena quattro presenze; tuttavia, in 10 confronti di Serie A contro l’Inter, ha servito appena un passaggio vincente (zero gol).

La prima rete in Serie A di Antonio Candreva con l’Inter lontana dal Meazza è arrivata al MAPEI Stadium, nel dicembre 2016 contro il Sassuolo: è l’unico nerazzurro ad aver segnato ai neroverdi con questa maglia nella competizione.