Sassuolo-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Chiriches, Defrel, Ferrari, Pegolo, Rogerio

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marusic

Statistiche Opta

Entrambe le partite della scorsa Serie A tra Lazio e Sassuolo sono terminate in pareggio, dopo che solo una delle precedenti 10 sfide tra queste due squadre era finita in parità.

La Lazio ha perso solo una delle sei trasferte di Serie A contro il Sassuolo (2-1 nell'ottobre 2015) - tre successi biancocelesti e due pareggi.

Negli ultimi sette rientri dopo la sosta per le gare delle nazionali, il Sassuolo ha ottenuto solo due punti, subendo ben otto reti nei due incontri di questo campionato.

Il Sassuolo ha realizzato 15 gol nelle prime sei partite casalinghe di questa Serie A: in casa i neroverdi non avevano mai segnato tanto a inizio campionato.

La Lazio ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato: i biancocelesti non registrano una striscia più lunga di gare con almeno due reti in Serie A dal 1936/37, quando raggiunsero il proprio record di otto.

La Lazio ha vinto le ultime quattro partite di Serie A e non arriva a cinque successi consecutivi nella competizione da ottobre 2017.

Il Sassuolo è la squadra che ha subito meno tiri in questo campionato (128), ma con una gara in meno: contando la media a partita hanno fatto meglio solo Fiorentina (11.5) e Juventus (10.9) rispetto ai neroverdi (11.6).

Jeremie Boga (38) è il giocatore che conta più dribbling riusciti in questa Serie A - al terzo posto di questa classifica Luis Alberto, con 29.

Il fantasista della Lazio Luis Alberto ha preso parte a 95 azioni che sono terminate in tiro, più di ogni altro giocatore in questo campionato.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato 14 gol in 12 partite di campionato, in tutta la passata stagione di Serie A si era fermato a 15. Ha realizzato sei reti in più rispetto a quelle attese secondo il modello degli Expected Goals, record nei maggiori cinque campionati europei.