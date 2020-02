Dopo due vittorie di fila si ferma la striscia vincente del Sassuolo, che a Reggio Emilia viene battuto da un Parma cinico per 1-0. Successo fondamentale per i ducali che battono i neroverdi grazie al gol del ritrovato Gervinho. Tre punti decisivi per continuare a sognare l'Europa.

Il Parma gioca al meglio e sfrutta alla grande le sue armi: difesa e contropiede. I crociati in ripartenza continuano a pungere e anche oggi la vincono in questo modo. Basta una conclusione in porta praticamente per tutto il match per portarsi a casa il bottino pieno, gol arrivato dell'uomo più atteso: Gervinho. L'ivoriano torna dopo un mesetto di inattività. Un periodo alquanto complicato, condito da allenamenti mancati, un mancato trasferimento in Qatar e l'esser messo fuori rosa per qualche tempo. Ma questo Gervinho è ancora in gran forma e il Parma non può che essere felice.

Ma attenzione, il Parma non è solo Gervinho. E' anche una super difesa, un centrocampo che aiuta tantissimo in fase difensiva e un portiere da primo della classe. Oggi Gagliolo, Iacoponi e compagnia chiudono tutti gli spazi, mentre Colombi è ancora super a rispondere alla grande ad ogni tiro in porta di Caputo e soci. 35 punti in classifica che al momento valgono il sesto posto alla pari con il Verona. I 40 sono vicini, ma l'appetito vien mangiando.

Passo indietro per il Sassuolo dopo le ultime uscite. In verità la squadra di De Zerbi fa il suo, la palla però semplicemente non entra. Boga viene annullato da Laurini e Darmian, Berardi e Caputo ci provano in più occasioni, ma il gol non arriva. E così nonostante un assedio finale i neroverdi vengono sconfitti come all'andata contro il Parma per 1-0.

Tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (dal 64' Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (dal 64' Defrel), Boga (dal 77' Haraslín); Caputo. All: De Zerbi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian (dal 42' Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Gervinho (dal 55' Grassi), Cornelius, Siligardi (dal 75' Pezzella). All: D’Aversa.

GOL: Gervinho (P),

ASSIST: Cornelius (P),

AMMONITI: Berardi (S), Laurini (P), Locatelli (S), Bourabia (S), Marlon (S), D'Aversa (P), Grassi (P), Brugman (P), Ferrari (S),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Mariani.

L'esultanza di Gervinho, Sassuolo-Parma, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

22' COLOMBI SALVA TUTTO: Boga entra in area, serve in mezzo rasoterra per Obiang che tocca ma Colombi è super e respinge da due passi.

24' PARMA COLPISCE IN CONTROPIEDE: Fantastico contropiede con Kurtic che serve Cornelius, cross in mezzo per Gervinho che la mette dentro.

26' CAPUTO DA CENTRO AREA: Il Sassuolo prova a rispondere: Berardi mette in mezzo per Caputo che tira di punta, di poco fuori.

27' COSA HA SBAGLIATO CAPUTO: Sassuolo vicinissimo al gol, ma il suo attaccante poteva fare meglio: diagonale insidiosissimo di Ciccio che però non trova la porta di un nulla.

38' ANCORA OBIANG E ANCORA COLOMBI: Dal corner palla dentro, deviazione di Obiang che però trova ancora pronto Colombi alla respinta.

73' COLOMBI RESPINGE IL TIRO: Buona occasione per il Sassuolo, ma il tiro da buona posizione dentro l'area di Caputo trova i guantoni di Colombi sul primo palo.

80' TRAVERSA CLAMOROSA DI LOCATELLI: Tiro a giro stupendo dal limite dell'area, di Locatelli che però colpisce la traversa.

81' ANCORA CAPUTO E ANCORA COLOMBI! Locatelli serve Caputo che stoppa e tira di sinistro, ancora una volta Colombi respinge in due tempi.

85' CONSIGLI SALVA SU PEZZELLA: Bravissimo Cornelius a ripartire in contropiede e a servire Pezzella che dal limite dell'area prova il tiro, deviato in corner dal portiere.

MVP

Simone COLOMBI: La sua storia è quasi una favola. Riavvolgiamo un attimo il nastro: il Parma con l'infortunio grave di Sepe decide di tornare sul mercato e comprare Radu, forse perché non si fida del secondo Colombi. Comunque Simone viene schierato titolare, con tanti dubbi contro il Cagliari, dimostrandosi però assolutamente affidabile. Il resto è storia: grande partita contro la Lazio, pazzesca prestazione contro il Sassuolo. Sempre sicuro, sembra insuperabile. Oggi se il Parma vince è merito di una solidità difensiva da prima della classe e di un gran portiere.

Promosso

Gaston BRUGMAN: Migliora giorno dopo giorno. In un ottimo periodo di forma, oggi è straordinario in fase difensiva, chiudendo su Boga e compagni in più occasioni. Inoltre aiuta quando può Gervinho e Cornelius in avanti.

Bocciato

Jeremie BOGA: Era forse l'uomo più atteso dei padroni di casa. Esce prima del tempo, assolutamente bocciato. Fermato senza grossi problemi da Laurini e Darmian. Non riesce mai a partire in velocità. Assolutamente anonimo.