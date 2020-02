Sassuolo-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Tripaldelli, Traoré

Squalificati: -

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All. D'Aversa

Indisponibili: Scozzarella, Inglese, Gervinho, Sepe.

Squalificati: -

Statistiche Opta

Il Parma conta il doppio dei successi del Sassuolo nei sette precedenti tra le due squadre in Serie A: quattro per i crociati (inclusa la gara d'andata), due per i neroverdi (1N).

Il Sassuolo ha ottenuto sei punti nelle ultime due gare di Serie A: non trova il successo per tre incontri di fila nella competizione dal dicembre 2017, sotto la guida di Giuseppe Iachini.

Il Sassuolo va in gol da 11 partite interne consecutive di Serie A: dovessero trovare la rete, i neroverdi stabilirebbero il loro record di gare di fila a segno al Mapei Stadium nel massimo campionato italiano.

Il Parma ha perso 0-1 l'ultima gara di campionato contro la Lazio: i crociati non restano a secco di reti per due incontri consecutivi in Serie A dall'aprile 2019, il secondo proprio contro il Sassuolo.

Nonostante sia la squadra che subisce più tiri in questa Serie A (426 totali - 19 in media a incontro), il Parma ha la quinta miglior difesa del campionato (30 gol subiti), alle spalle di Inter, Lazio, Juventus e Verona.

Il Sassuolo è la terza squadra di questo campionato per percentuale di passaggi riusciti (85.8%) - questo è inoltre il miglior risultato per i neroverdi in una singola stagione del massimo campionato.

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi potrebbe vincere per la prima volta tre partite consecutive di Serie A nella sua carriera da allenatore: tuttavia, contro il Parma non ha mai trovato il successo nella competizione (1N, 2P).

Francesco Caputo (11 centri) è il secondo giocatore del Sassuolo capace di arrivare in doppia cifra di gol nelle prime 23 gare stagionali di Serie A, dopo Domenico Berardi nel primo campionato dei neroverdi in prima divisione (2013/14).

L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2014/15: contro il Parma ha realizzato la sua prima rete nella competizione, nell'ottobre 2013 su calcio di rigore.

Otto gol per Andreas Cornelius in questa Serie A, miglior bottino per un danese in un singolo campionato da Jon Dahl Tomasson nel 2003/04 (12) - l'attaccante del Parma ha trovato contro il Sassuolo, nel settembre 2017, la sua prima marcatura nel massimo campionato italiano.