Impresa del Sassuolo che stende la Roma con un romanzesco 4-2 al Mapei Stadium e conquista 3 punti preziosissimi e meritati. Primo tempo stellare della squadra di De Zerbi che va a segno 3 volte in 26 minuti mandando in tilt i meccanismi difensivi dei giallorossi. La squadra di Fonseca si sveglia nella ripresa, ma a spegnere definitivamente le speranze di rimonta ci pensa un capolavoro di Boga che chiude i conti a un quarto d'ora dal termine. Serata importante, anche se amara, per Edin Dzeko: il bosniaco raggiunge quota 100 gol con la maglia della Roma. Una Roma che conferma di attraversare un momento di enorme difficoltà: quella rimediata a Reggio Emilia è la terza sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato.

A breve il report completo del match.

Il tabellino

Sassuolo-Roma 4-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (88' Magnani), Djuricic, Boga (82' Magnanelli); Caputo (75' Defrel). All.: De Zerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (46' Bruno Peres), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (81' Villar), Cristante; Under (66' Perez), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 7, 16' Caputo (S), 26' Djuricic (S), 55' Dzeko (R), 73' rig. Veretout (R), 74' Boga (S).

Assist: Toljan (S, 2-0), Berardi (S, 3-0), Pellegrini (R, 3-1).

Ammoniti: Obiang (S), Cristante, Santon, Kluivert, Spinazzola, Mancini (R).

Espulso: 69' Pellegrini (R).

Note - Recupero 1'+4'.