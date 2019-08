Sassuolo-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari G., Peluso; Traoré, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rogerio

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maroni

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto l'ultimo incontro di Serie A contro il Sassuolo (5-3 al Mapei): i blucerchiati non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i neroverdi nella competizione.

Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata in tre delle sei sfide interne di Serie A contro la Sampdoria.

Nelle ultime due sfide interne in Serie A del Sassuolo contro squadre liguri, entrambe le squadre hanno segnato otto gol (vittoria 5-3 vs Genoa; sconfitta 3-5 vs Sampdoria).

Il Sassuolo ha vinto solo due delle ultime 16 partite giocate in casa in Serie A (10N, 4P): i neroverdi hanno chiuso la scorsa stagione senza trovare il gol al Mapei Stadium e non restano a secco per due sfide di fila nel torneo dal febbraio 2018.

La Sampdoria non vince in trasferta in Serie A da quattro partite (2N, 2P): l'ultimo successo dei blucerchiati risale al marzo 2019, proprio in casa del Sassuolo (5-3).

La Sampdoria ha subito una sconfitta alla prima giornata: l’ultima volta che i blucerchiati hanno perso le prime due partite di Serie A risale alla stagione 1972/73.

Jeremie Boga ha realizzato il primo gol in Serie A contro la Sampdoria (marzo 2019).

Karol Linetty ha segnato contro il Sassuolo l'ultimo dei suoi sette gol in Serie A.

Fabio Quagliarella non ha trovato il gol nelle ultime tre partite di Serie A: l’attaccante dei blucerchiati non resta a secco per quattro sfide di fila nel massimo campionato dall'ottobre 2018.

Eusebio Di Francesco ha guidato il Sassuolo in Serie A per 146 partite (50V, 40N, 56P), mantenendo una media di 1.3 punti a partita. Da tecnico avversario, il neo-allenatore dei blucerchiati ha vinto due delle tre partite contro i neroverdi nel massimo campionato (1N).