Contro la Lazio sembrava essere nata una nuova SPAL, ma la squadra di Semplici affonda al Mapei Stadium con il Sassuolo che ottiene la seconda vittoria casalinga. Il tridente Defrel-Berardi-Caputo viaggia che è una meraviglia, con i tre che si cercano e si trovano ad occhi chiusi per tutta la gara. Il mattatore della partita è Caputo con due gol e un palo, ma anche Berardi non scherza con un doppio assist. Dall’altra parte Petagna predica nel deserto: c’è qualche timida fiammata di Di Francesco poi il nulla cosmico, con i ferraresi potrebbero che - in realtà - possono entrare nella lotta delle serie candidate a non retrocedere.

Tabellino

Sassuolo-SPAL 3-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, GM Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, H.Traorè (63’ Magnanelli); Berardi, F.Caputo (72’ Locatelli), Defrel. All. Roberto De Zerbi

SPAL (3-5-2): Berisha; Thiago Cionek (76’ Felipe), Vicari, Tomović; Gabriel Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtić, M.D'Alessandro (25’ J.Sala); F.Di Francesco (65’ Floccari), Petagna. All. Leonardo Semplici

Marcatori: 26’ e 45+2 F.Caputo (Sa), 48’ Duncan (Sa)

Assist: 26’ Defrel (1-0 Caputo), 45+2 Berardi (2-0 Caputo), 48’ Berardi (3-0 Duncan)

Arbitro: Maurizio Mariani, sezione di Aprilia

Ammoniti: 5’ H.Traorè, 12’ GM Ferrari, 37’ Tomović; 44’ De Zerbi (all. Sassuolo), 53’ Peluso, 68’ Kurtić

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

26’ GOL CAPUTO - Vantaggio Sassuolo con la rete di Caputo che in area di rigore non sbaglia dopo il servizio di Defrel, che concretizza al massimo un contropiede fatto partire da Duncan.

43’ BERARDI VICINO AL RADDOPPIO - Caputo si inserisce in area e serve, senza guardare, Berardi, conclusione però rimpallata in angolo

45+2 GOL CAPUTO - E nel recupero arriva il raddoppio del Sassuolo, ancora con Caputo che fa partire un sinistro al volo imparabile per Berisha dopo la sponda di Berardi.

Caputo - Sassuolo-SPAL - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

48’ GOL DUNCAN - Il Sassuolo parte forte anche nella ripresa e trova subito il tris con Duncan che realizza a porta vuota dopo lo scontro Berisha-Berardi che ha fornito l’assist.

54’ PALO DI CAPUTO - I padroni di casa sfiorano anche il poker con Caputo che centra in pieno il palo alla destra di Berisha sul servizio di Toljan.

64’ MURGIA VICINO AL GOL - Sussulto della SPAL, ma Consigli salva tutto su Murgia che si era inserimento perfettamente sulla sponda di Petagna.

88’ GOL ANNULLATO A MURGIA - Murgia realizza il gol della bandiera su servizio di Petagna, ma viene annullato tutto per una posizione irregolare. Peccato che la decisione della VAR arriva solo al 95’ dopo 6 minuti di gioco fermo.

Il Tweet

Caputo scatenato, anche nelle esultanze...

MVP

Francesco CAPUTO - Fa quel che vuole nella metà campo avversaria con due gol, uno bellissimo. Quanti scambi con Berardi, i due si intendono già a meraviglia.

Fantacalcio

Promosso: Domenico BERARDI - Ottimo inizio di campionato del classe ’94 che, oltre ai 5 gol già segnati, è importante anche con gli assist. Ben due in questa gara contro la SPAL.

Bocciato: Jacopo SALA - Una volta entrato, il Sassuolo sfonda sulla fascia destra con Toljan che sale con continuità. Cosa che non riusciva a fare con D’Alessandro.