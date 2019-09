Sassuolo-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel. All. De Zerbi

Indisponibili: Rogerio, Magnanelli, Djuricic

Squalificati:

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna; Di Francesco. All. Semplici

Indisponibili: Fares

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Sassuolo è imbattuto nei quattro precedenti di Serie A contro la SPAL (2V, 2N), e ha sempre trovato il successo nelle gare del girone d'andata contro i ferraresi.

Entrambe le sfide di Serie A tra Sassuolo e SPAL giocate al Mapei Stadium sono terminate con il punteggio di 1-1.

Nelle tre partite del Sassuolo in questo campionato si contano 14 gol: meno soltanto che nelle partite del Napoli (16); i neroverdi hanno realizzato e subito sette reti.

Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A: i neroverdi non arrivano a sei di fila da gennaio 2016.

Nell’ultimo turno di campionato la SPAL è tornata a vincere dopo una serie di cinque sconfitte di fila in Serie A: tuttavia, in quattro di queste ultime sei gare i ferraresi hanno realizzato due gol.

L’ultimo pareggio esterno della SPAL in Serie A risale al febbraio 2019, proprio contro il Sassuolo: da allora, tre vittorie e quattro sconfitte.

Il Sassuolo è la formazione che ha vinto più contrasti (35) in questo campionato e la squadra con la più alta percentuale di contrasti vinti (76%).

Domenico Berardi potrebbe diventare il primo giocatore a segnare sei gol nelle prime tre presenze in un singolo campionato di Serie A da Antonio Di Natale nel 2009/10.

Il primo gol del centrocampista del Sassuolo, Hamed Junior Traore, in Serie A è arrivato proprio contro la SPAL, nell’aprile 2019, quando vestiva la maglia dell’Empoli.

Il centrocampista della SPAL, Jasmin Kurtic, ha giocato 18 partite in Serie A con la maglia del Sassuolo, nella stagione 2013/14. Lo sloveno, in rete nell’ultimo match contro la Lazio, non va a segno per due gare consecutive di Serie A da ottobre 2017.