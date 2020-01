Nel giorno più difficile, tra il fantasma sempre più concreto della quarta sconfitta di fila e qualche fischio proveniente dalle tribune del Mapei Stadium, il Sassuolo si rialza. La formazione di De Zerbi scaccia la crisi, superando per 2-1 il Torino in rimonta. Di Boga e Berardi le reti dei neroverdi, capaci di non farsi affossare da un avversario che, dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo con Rincon, pareva poter far sua la partita. I neroverdi hanno il merito di disputare una seconda frazione eccellente e – stavolta sì – di concretizzare il proprio lavoro offensivo, come non erano riusciti a fare in troppe partite precedenti. Il Torino si affida invece alla grinta di un grande Belotti, ma non basta. Niente sesto posto per la squadra di Mazzarri, che manca l'ingresso momentaneo in Europa. Mentre gli emiliani, dopo un periodo nero, tengono la zona retrocessione a debita distanza.

Il tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (90' Muldur), Traore (69' Djuricic), Boga; Caputo (88' Magnanelli). All. De Zerbi

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (76' Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79' Meité), Aina; Verdi (53' Laxalt), Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Gol: 20' Rincon (T), 61' Boga (S), 73' Berardi (S)

Assist: Verdi (T, 0-1), Boga (S, 2-1)

Ammoniti: Djidji, Kyriakopoulos, Verdi, Rincon, Toljan, Aina

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

20' – GOL DEL TORINO. Schema d'angolo inventato da Verdi e destro vincente dal limite di Rincon. Locatelli prova a respingere sulla linea, senza riuscirci. 0-1.

22' – Belotti sfiora il raddoppio: botta mancina incrociata e respinta a mani aperte di Consigli, che salva il Sassuolo.

29' – Caputo viene liberato involontariamente da Berardi davanti a Sirigu, che respinge miracolosamente il tiro piazzato dell'avversario.

31' – Gol annullato al Torino: colpo di testa vincente da un passo di Izzo, ma sul cross di Verdi la traiettoria del pallone aveva superato la linea di fondo.

61' – GOL DEL SASSUOLO. Azione personale di Boga, con tanto di tunnel su Rincon, e strepitoso destro a giro che va a infilarsi sotto l'incrocio più lontano. Sirigu incolpevole. 1-1.

Boga - Sassuolo-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

66' – Sirigu si distende e respinge un destro di controbalzo dal limite di Locatelli. Sassuolo vicinissimo al 2-1.

73' – GOL DEL SASSUOLO. Boga svernicia De Silvestri e centra sul secondo palo, dove Berardi sferra il sinistro vincente alle spalle di Sirigu! 2-1 e rimonta completata.

82' – Il neo entrato Millico sfiora un gol meraviglioso: destro a giro "alla Del Piero", Consigli completamente immobile, ma la palla scheggia l'incrocio.

90' – Occasione finale per Laxalt che, lanciato da un colpo di testa di Izzo, sempre di testa manca la porta da buona posizione.

MVP

Boga. Complessivamente va a sprazzi, iniziando bene ma spegnendosi col passare dei minuti. Quando si risveglia, però, è mortale: un super gol, un assist vincente. Una furia.

Fantacalcio

Promosso – Berardi. Dà ragione alla testardaggine del Sassuolo, che chiede e ottiene la riduzione della sua squalifica. Punta e spesso salta il diretto avversario, dialoga coi compagni, calcia. E, ciliegina sulla torta, trova il gol della vittoria.

Bocciato – Aina. Attacca poco e senza troppi squilli. Dietro fatica a tenere il passo di Berardi e Toljan, prendendosi un'ammonizione e dimenticandosi il mancino in occasione del 2-1.

Il momento social del match

Le pagelle

CLICCA QUI