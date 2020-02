Scudetto: in attesa di Juventus-Inter, crescono le azioni della Lazio

C’è quasi un pudore di fondo, come un brusio d’imbarazzo, a dichiararlo. Molti lo pensano, pochi lo dicono. Perché? E’ sempre a un punto dalla Juventus, battuta già due volte, per 3-1, in campionato e Supercoppa. Con l’Inter bloccata dall’allarme virus, la classifica torna a essere incompleta anche se resta molto indicativa.

La Juventus di Sarri, la Lazio di Inzaghi. Hanno vinto entrambe, la prima a Ferrara, la seconda a Marassi, contro un Genoa che ha creato più problemi di quelli procurati dalla Spal. La Juventus è la Juventus, storia e potere, sempre a metà del guado, fra una svolta di cui si avvertono gli scampanellii dell’ospite che ha suonato alla porta ma esita a entrare, e i ricorrenti cali di tensione, dovuti, in ordine sparso, a pancia piena e ossessione Champions. Marchio di fabbrica, il 2-1.

A casa Lotito non hanno sterzato. Hanno, semplicemente, confermato la rosa. Con gli innesti di Lazzari, Jony e Vavro (!). E niente mercato invernale: avanti gruppo, alla riscossa. Fuori dalle coppe, l’Aquila deve far fronte «solo» a 13 impegni. I gol dei panchinari, promossi o pescati, continuano a fioccare: prova ne siano, ieri, il tuono di Marusic e la punizione di Cataldi.

Inoltre: se Chiellini è la stampella sabauda di fresco recupero, ancorché un po’ arrugginito, Acerbi è il Chiellini di Inzaghi: a Marassi non c’era e si sono notate insolite turbolenze. Cristiano segna da undici gare, record eguagliato; Immobile è capocannoniere da mesi, e su ritmi non proprio banali: 27 reti in 25 gare, alla Angelillo. La Lazio ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa; la Juventus il quarto attacco e la terza difesa. Vero, lo scontro diretto si giocherà il 26 aprile allo Stadium, dove Madama si trasfigura. Ci sono però di mezzo, a medio e lungo termine, Champions (il Lione già mercoledì) e Coppa Italia.

Sarri ha ritrovato la brillantezza di Dybala, tuttocampista "Allegris causa", mentre aspetta sempre Higuain e Ramsey, che sabato, interno e non più rifinitore, ha dato segni di risveglio. Il modulo oscilla fra il 4-3-3 e il 4-4-1-1, a differenza di Simone, abbonato al 3-5-2. Bentancur piace come vice Pjanic. Ecco: la chiave si annida proprio a centrocampo, reparto che Lucas Leiva, Luis Alberto e l’ultimo Milinkovic-Savic hanno trasformato in un raffinato poligono. La Lazio non perde da venti partite, la Juventus, in lizza su tutti i fronti, balbetta in trasferta, anche se al Mazza ha onorato il pronostico.

Il neo-Sarrismo cerca un compromesso tra lavagna e tenori; l’Inzaghismo è duttilità, verticalità. La Juventus soffre le aggressioni, la Lazio si ciba di scosse, di sgommate. Non è abituata a certe pressioni, ma le sta studiando. In ballo ci sono ancora 39 punti. E della lotta fa parte a pieno titolo l’Inter di Conte che in Bulgaria ha sdoganato Eriksen, a suo agio più dietro le punte che da mezzala.

L’Europa si accinge a spremere Juventus (soprattutto) e Inter. Poi, sabato, Lazio-Bologna e domenica sera, virus permettendo, il derby d’Italia a Torino. Inzaghi è passato dal "carpe diem" a "ora o mai più". Ne ha facoltà.

---

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini