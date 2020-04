Scudetto in campo neutro e a porte chiuse, c'è il piano della Lega Serie A

Un primo report contenente le previsioni sull’andamento del contagio Covid-19 è stato preso in esame dai vertici di Serie A. La ricerca è stata presentata dall’ Einaudi Insititute for Economics and Finance (Eief) e si tratta di un passo fondamentale per cominciare a ristrutturare il calendario delle competizioni calcistiche in tutta Europa. La speranza è quella di poter concludere i campionati, ma ciò comporterebbe sicuramente qualche sacrificio: tempi e programmazione serrati, probabilmente si dovrà rinunciare alle coppe nazionali (Coppa Italia, Coppa del Re, FA Cup, Coppa di Francia…), ma non alle competizioni europee.

La ricerca Einaudi suggerisce che in Italia si registreranno i primi casi di azzeramento dei contagiati verso metà maggio. Entro il 16 maggio, ci si aspetta di non contare più un singolo nuovo contagio in 16 regioni su 20. Da questo presupposto parte la programmazione del nuovo calendario di Serie A: giocare a porte chiuse per tutelare i tifosi, e in campo neutro per proteggere quelle squadre provenienti da regioni ancora in fase di contagio. Tali squadre potrebbero trasferirsi in vere e proprie safe zones, in modo da concludere la stagione allo stesso passo delle altre.

Proprio oggi si terrà un incontro tra UEFA e i vertici delle 55 federazioni calcistiche europee: si valutano tutte le ipotesi, anche l’annullamento delle competizioni, ma ovviamente la soluzione prediletta rimane quella descritta qui sopra. L’ipotesi più ottimistica di ripresa del campionato italiano è verso metà maggio, quella più realistica lo vede riprendere a fine maggio-inizio giugno, mentre quella meno ottimale lo vedrebbe riprendere addirittura verso fine giugno. Il Messaggero invece indica come data chiave il 24 maggio, con le squadre che potrebbero tornare ad allenarsi verso metà aprile, in modo da completare le 12 giornate di campionato mancanti e concludere la stagione entro metà luglio. Una delle principali criticità nel progettare questo tipo di calendario si riscontra all’intersezione tra le due stagioni: quando far finire la stagione corrente e quando far iniziare la stagione 2020-2021? La Liga spagnola si dichiara disposta a giocare anche durante il periodo natalizio, per accorciare i tempi.

Lega Serie A, LaPresseLaPresse

Si prevede l’inizio della stagione 2020-2021 entro fine agosto inizio settembre, col problema scomodissimo della finestra di mercato ancora da chiarire: probabilmente l’UEFA organizzerà un’unica sessione uguale per tutte le società europee: si pensa a un mercato molto dilatato in termini temporali, che potrebbe concludersi addirittura a dicembre.