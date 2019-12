Sebastiano Esposito va veloce: secondo marcatore più giovane di sempre in maglia Inter

Il ragazzino nerazzurro, titolare al posto dello squalificato Lautaro Martinez, risulta essere il più giovane titolare dell’Inter in un match di Serie A nel XXI secolo, a 17 anni e 172 giorni.

E non si ferma qui, perché al 64' arriva anche il suo primo gol in Serie A, grazie al "cadeau" di Lukaku che gli concede di tirare lui dal dischetto. E' il secondo marcatore più giovane di sempre nella storia nerazzurra, alle spalle di Mario Corso e davanti a Mario Balotelli. In Serie A è il 19° più giovane ad andare in gol: il primo rimane Amedeo Amadei, con i suoi 15 anni, 9 mesi e 13 giorni (Roma, 1937).

La sua gioia è anche quella del pubblico di San Siro, che non vedeva l'ora di abbracciare un nuovo talento.