Sensi vede la luce in fondo al tunnel: "L'infortunio ora è alle spalle. Migliorato grazie a Conte"

Ancora non si può ripartire a causa dell'emergenza coronavirus, ma Stefano Sensi vede finalmente la luce dopo l'infortunio e le continue ricadute che lo hanno stoppato in questa stagione (comunque positiva) dell'Inter. Ora Sensi è arruolabile, anche se deve attendere la fine dell'emergenza per rientrare in campo.

" Il rientro è come uscire da un tunnel, perché prima vedi buio, ma ora posso lasciarmelo alle spalle e ne sono contento. Tutto nato dopo Inter-Juventus: poco prima di quella partita ero nel mio momento migliore. Arrivavo da tre gol, buone prestazioni, avevo continuità. L'infortunio l'ho vissuto male anche perché mi ha preso molto tempo. Nel periodo di infortunio cerchi di sorridere, ma in realtà sei molto triste e abbattuto. [Stefano Sensi a Sport Mediaset] "

Sensi ottimo centrocampista? Il merito è di Antonio Conte

" Sono migliorato anche grazie a Conte. Fin dal ritiro mi sono allenato con una intensità diversa. Mi ha schierato mezz'ala e sono cresciuto, i miglioramenti sono merito suo "

Sensi però ringrazia anche De Zerbi suo ex allenatore al Sassuolo e il ct Mancini

" De Zerbi mi ha fatto crescere tanto e mi ha dato fiducia, lo stesso Mancini. È stata una fiducia inaspettata "