Juve, quanto può incidere l'assenza di Cristiano Ronaldo a Bergamo?

"Sto bene, anzi sto molto bene. No, ero infortunato, sono i giornalisti a creare le polemiche". In queste due settimane ne abbiamo lette e sentite diverse di dichiarazioni di Cristiano Ronaldo. Sarri ha, però, escluso al 99% la presenza del portoghese, reduce da quattro gol in due partite in nazionale, in vista del match di sabato pomeriggio. La situazione resta nebulosa in casa bianconera, mentre in Spagna sono già sicuri dell’addio di CR7 a giugno. Contro l’Atalanta Madama ha le alternative per ovviare alla sua assenza – le ha in ogni reparto – ma le incognite dopo la sosta non mancano. Dal canto suo, Gasperini ha i suoi problemi con un attacco da plasmare: l’unico che sta bene è Gomez, Muriel e Barrow sono pronti alla staffetta perché Zapata non è stato nemmeno convocato; mentre Malinovskyi e Ilicic sono squalificati. La Dea ha anche una tradizione molto negativa in termini di vittorie con la Vecchia Signora, dato che l’ultimo successo in Serie A risale al febbraio 2001; occhio però perché con Gasperini l'Atalanta ferma da 3 stagioni consecutive, tra le proprie mura amiche, la Juventus.

Il Milan può fare lo sgambetto al Napoli?

Considerati i problemi dei partenopei, potremmo rispondere sì: è una gara da 1X2 ma il Milan non può fare altri passi falsi. Da quando è arrivato Pioli, eccetto il brodino con la SPAL, il trend non è cambiato e la classifica piange. Per risalire la china dal 13esimo posto attuale bisogna correre fin da subito, senza pensare al mercato e ai sogni di gennaio (Ibrahimovic). Questa potrebbe essere l’occasione giusta contro una grande malata del nostro campionato. Squalificati Bennacer e Calhanoglu: attenzione al fattore Bonaventura.

Dopo la stangata di De Laurentiis come reagirà la squadra di Ancelotti?

Ad accomunare il Napoli con il Milan è il rendimento deficitario dell’ultimo periodo: appena tre punti conquistati in quattro partite. Ancelotti, oltre ai soliti dubbi di formazione (senza Milik giocherà Lozano, Llorente o Elmas?), deve far fronte anche all’umore della truppa. De Laurentiis ha multato i giocatori con 2,5 milioni di euro per l’ammutinamento, soldi che verranno detratti dalle buste paga del mese corrente. E non è finita perché AdL vuole contestare ad alcuni calciatori più violazioni per arrivare al 50%. Con che spirito si presenteranno i partenopei a San Siro?

De Laurentiis - ritiro Napoli 2019 - Getty ImagesGetty Images

L'Inter ritrova Mazzarri: proseguirà il percorso netto in trasferta?

Con sei vittorie su sei, l’Inter di Conte ha un rendimento record in trasferta e con 31 punti vanta il miglior bottino della sua storia nell’era dei tre punti dopo 12 giornate. Il match contro il Torino dell’ex Mazzarri è, però, molto ostico: i nerazzurri non battono i granata da cinque incontri di Serie A e dovranno ancora rinunciare a Stefano Sensi, il faro del centrocampo. Il tecnico pugliese non vuole correre rischi, visto anche l’imminente impegno decisivo di Champions, mercoledì a Praga. Basterà il solito Lukaku da trasferta?

Lukaku e Lautaro Martinez, InterGetty Images

Balotelli-Brescia: è l'inizio della fine?

"Mario Balotelli non sembra felice". Comincia a fuoriuscire questa voce dai muri non troppi spessi dello spogliatoio del Brescia Calcio. L’episodio di giovedì, con l'allontanamento dal campo deciso da Grosso durante l'allenamento, può essere anche solo l’apice di un malessere che SuperMario sta covando da tempo, come riporta il Giornale di Brescia. Gennaio si avvicina e potrebbe aprire nuovi scenari. Non esiste una clausola rescissoria unilaterale: per rendere nullo il contratto che lega Balotelli al Brescia per i prossimi tre anni serve che la Leonessa retroceda oppure che sia Cellino, che sta iniziando a perdere la pazienza, che il giocatore siano d’accordo sul separarsi. Intanto, per l’ultima della classe c’è una trasferta non esattamente agevole come quella di Roma.

