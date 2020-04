Serie A, 7 club sono contro la ripresa del campionato: "E' un rischio incalcolabile"

" Quali effetti giuridici potrebbero subire calciatori o club se il campionato si interrompesse di nuovo per il contagio da coronavirus? "

E' uno dei tre quesiti per la FIGC che 8 club contrari alla ripresa hanno sollevato alla vigilia dell'assemblea della Lega Serie A, decisiva a suo modo per capire che direzione vuole prendere il calcio italiano. Di fatto, dunque, per 8 club, il problema diventa una questione giuridica, ovvero come difendersi nel caso qualcuno si ammalasse e poi decidesse di fare causa. Un aspetto non sottovalutabile, secondo il fronte di quelli che secondo le indiscrezioni sarebbero i club contrari alla ripartenza, ovvero Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, Bologna e Fiorentina.

" L'assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile, "

Queste le parole con cui prosegue ancora il comunicato che dunque, al momento, spezzerebbe la Serie A in due distinte fazioni: chi vuole ripartire e chi non se la sente. Resta dunque ancora tutta da definire nei dettagli la ripartenza della Serie A, per degli sviluppi che evidentemente saranno più chiari solo nel prossimi giorni.