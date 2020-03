Il calcio si ferma e non solo. È arrivato il tanto atteso Decreto governativo che stabilisce che tutte le manifestazioni sportive, nelle zone rosse (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, prov. Savona e prov. Pesaro-Urbino), si dovranno tenere a porte chiuse fino al 3 aprile. Il Consiglio dei Ministri ha preso quindi in parola la proposta effettuata nella giornata di ieri dall'Istituto Superiore della Sanità che invitava a fermarsi per almeno un mese. Porte chiuse, quindi, fino al 3 aprile e non solo per il calcio, anche per il basket, pallavolo ecc.

Il Decreto governativo

" Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) "

" Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020 "

7 e 8 marzo le date dei primi recuperi

Le partite della scorsa giornata, rinviata per l'emergenza coronavirus, verranno recuperate nel prossimo week end, cosa che - inevitabilmente - fa slittare di settimana in settimana tutti i turni di campionato (con l'aggiunta di mercoledì 13 maggio per un ulteriore turno infrasettimanale). Con la decisione di far giocare le partite a porte chiuse, non si rende più necessario il “recupero del lunedì” con Juventus-Inter che si disputerà quindi domenica 8 marzo alle ore 20:45.

I recuperi della 26a giornata

-Sabato 7 marzo, 20:45 Sampdoria-Hellas Verona

-Domenica 8 marzo, 12:30 Milan-Genoa

-Domenica 8 marzo, 15:00 Parma-SPAL

-Domenica 8 marzo, 15:00 Sassuolo-Brescia

-Domenica 8 marzo, 18:00 Udinese-Fiorentina

-Domenica 8 marzo, 20:45 Juventus-Inter

Dopo l'arrivo del Decreto governativo e le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è in corso un vertice in Federcalcio per capire dove inserire i tanti recuperi che attendono una data. Dal turno precedente di campionato, alle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Sono a lavoro il Presidente della Lega Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo, i temi nell'agenda sono tantissimi: con le porte chiuse quanti giornalisti e addetti ai lavori potranno accedere allo stadio? Dove incastrare le partite?