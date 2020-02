Serie A a porte chiuse? La Figc chiede il via libera al Governo

Ore di tensione, nell'attesa di capire cosa ne sarà del calcio in questa tumultuosa settimana segnata dalla spada di Damocle rappresentata dalla minaccia del Coronavirus.

Secondo quanto riporta l'Ansa, la Federcalcio sta chiedendo al governo nel Consiglio Federale in corso a Roma se si possano disputare a porte chiuse le partite di calcio nelle regioni sottoposte al blocco delle manifestazioni sportive.

Attesa anche per capire cosa ne sarà di Inter-Ludogorets, match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma giovedì a San Siro.

E Juventus-Inter?

Anche qui si va verso la possibilità di giocarla a porte chiuse: inizialmente si era pensato che il match, previsto per domenica sera, si sarebbe potuto posticipare, ma non è possibile a causa dei tanti impegni delle due squadre, la Coppa Italia su tutti.