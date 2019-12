Serie A, arbitri 17esima giornata: Inter-Genoa a Pairetto, Atalanta-Milan a La Penna

Sarà Luca Pairetto a dirigere la partita fra Inter e Genoa, valida per la 17/a giornata di Serie A, in programma sabato 21 dicembre alle 18 a San Siro. Daniele Orsato è stato invece designato per dirigere Fiorentina-Roma, in programma venerdì 20 allo stadio Franchi.

Queste le designazioni complete per l'ultima giornata dell'anno solare 2019: Fiorentina-Roma (20/12, ore 20.45) Orsato; Udinese-Cagliari (21/12, ore 15.00) Piccinini; Inter-Genoa (21/12, ore 18.00) Pairetto; Torino-Spal (21/12, ore 20.45) Fabbri; Atalanta-Milan (ore 12.30) La Penna; Lecce-Bologna Abisso; Parma-Brescia Fourneau; Sassuolo-Napoli (ore 20.45) Chiffi.