1 settembre. Bisogna riavvolgere il nastro in piena estate per tornare all’ultimo ko del Cagliari di Ronaldo Maran. Una squadra promettente, costruita con ottimi innesti, ma che nelle prime due giornate era stata sconfitta prima dal Brescia e poi dall’Inter. Da lì in poi, però, nessuno è più riuscito a mettere sotto gli isolani. Nemmeno l’Atalanta dei miracoli di Giampiero Gasperini, che imbattuta prima di oggi da 8 giornate esattamente come il Cagliari, subisce la dura legge di una squadra forte e che gioca bene. Già perché a Bergamo la Dea va sotto subendo l’amara legge che solitamente in Serie A infligge alle altre: pressione e ritmo. Riesce così l’impresa alla squadra di Maran, che per mezz’ora mette alle corde l’Atalanta e va avanti con merito grazie a un autogol di Pasalic. Poi l’arbitro Abisso dà una mano, con un rosso diretto per reazione a Ilicic – scomposta sì, ma non cattiva (si è visto veramente di peggio) – e regala al Cagliari una ripresa da poter gestire. L’intensità in mezzo al campo si fa più fisica e di contenimento; la Dea ci va a sbattere e il Cagliari punisce in contropiede. Morale della favola Maran vola altissimo: nono risultato utile consecutivo e 21 punti in classifica; gli stessi dell’Atalanta ferma al 4° posto. Sì, è zona Champions League. E la mediana di questa squadra, per qualità degli interpreti e fisicità, non sfigurerebbe di certo.

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens (46’ Hateboer); Ilicic, Gomez (46’ Malinovskyi); Muriel (78’ Barrow).

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro (88’ Ionita), Oliva, Rog (71’ Nandez); Nainggolan; Simeone (85’ Cerri), Joao Pedro.

Gol: 32’ aut. Pasalic, 58’ Oliva.

Assist: Simeone.

Note – Ammoniti: Rog, Lykogiannis, Oliva; Malinovskyi, Toloi. Espulso Ilicic per rosso diretto al 39’.

La cronaca in 8 momenti chiave

3’ - PRIMA OCCASIONE! Simeone è ben lanciato in campo aperto, difesa distratta quella della Dea: l'argentino è defilato ma prova il tiro potente, Gollini è attento.

21’ – OCCASIONE CAGLIARI! Azione tutta di prima tra Joao Pedro, Castro e Rog, mandato in porta con un gran tocco: ottimo Gollini in uscita ma intervento determinante di Djimsiti che chiude tutto ancor prima dell'uscita del suo portiere.

31’ - OCCASIONE CAGLIARI! LA TERZA! Altra azione tutta di prima, Joao Pedro arriva al tiro dopo un ottimo inserimento di Cacciatore con la palla a rimorchio: decisivo l'intervento di Castagne che blocca il pallone diretto in porta.

33’ – GOL! CAGLIARI IN VANTAGGIO. Punizione di Lykogiannis dalla destra, pallone teso, prima Palomino e poi Pasalic toccano. Alla fine è autogol di Pasalic. Cagliari avanti con merito.

38’ – TRAVERSA DELL'ATALANTA! LAMPO DI GOMEZ! Una delle rare fin qui giocate di Muriel, uno-due di Gomez, poi gran destro dal limite: Olsen è battuto, ma la traversa dice di no alla Dea.

39 ‘ – ROSSO DIRETTO A ILICIC! Reazione dopo un fallo di Lykogiannis, lo sloveno scalcia il suo avversario e si prende il rosso diretto. Probabilmente esagerato il rosso, poteva starci il giallo. Abisso però la vede più grave, ma prima c'era stata la mezza gomitata del greco...

58’ - GOL! OLIVA! IL RADDOPPIO DEL CAGLIARI! Contropiede pazzesco del Cagliari: Oliva lancia Simeone, l'argentino va dietro col pallone a rimorchio e OLIVA calcia secco bucando Gollini. 0-2!

83’ – CONTROPIEDE SUPER DEL CAGLIARI, tutto di prima: Joao Pedro duetta con Nandez, diagonale dell'uruguaiano e risposta super di Gollini che tiene a galla la Dea.

MVP

Nainggolan. Una partita dominante in mezzo al campo. A Bergamo si rivede un Nainggolan vecchia maniera: completamente ritrovato nel suo spirito e nella sua essenza. Il belga è su ogni diagonale e su ogni contrasto fisico. Davvero decisivo, come ai tempi di Roma.

Fantacalcio

PROMOSSO: Oliva. Colpaccio con il gol del centrocampista unito a una partita di grandissima sostanza.

BOCCIATO: Pasalic. L’autogol pesa non poco nella valutazione fantacalcistica finale.