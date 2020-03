Serie A, avviata interrogazione parlamentare urgente per trasmettere le partite in chiaro

Con l'emergenza coronavirus, il Governo - tramite Decreto - ha deciso di far giocare le partite a porte chiuse fino al 3 Aprile. Ecco, che attraverso un'interrogazione parlamentare (di carattere urgente), la senatrice di Forza Italia Sandra Leonardo ha chiesto che le gare a porte chiuse possano essere trasmesse in chiaro per soddisfare le esigenze di tutti, preservando lo stato di salute dei cittadini.

" Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi, chiedo al Governo di intervenire presso la Rai, DAZN e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale. [Sandra Lonardo] "

Torna quindi di moda il discorso di trasmettere le partite in chiaro, come era stato fatto al tempo per Juventus-Inter. Servirà, però, una deroga sulla legge Melandri che regolamenta la gestione dei diritti televisivi, legge che al tempo non contemplava la stramissione di partite di campionato in chiaro.