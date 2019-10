Il Bologna riparte. Dopo non aver trovato i 3 punti per 5 giornate consecutive, i rossoblu trovano il successo per 2-1 sulla Sampdoria. Una gara tosta e tirata, avara di emozioni nel primo tempo e che la squadra di Mihajlovic – oggi non presente in panchina – è riuscita a girare forse nel suo momento più difficile. Si perché dopo il vantaggio dell’eterno Palacio, la Samp aveva trovato il pareggio con un gran gol di Gabbiadini e sembrava aver girato l’inerzia a proprio favore. Da corner, però, i rossoblu sono riusciti a trovare nella spaccata del difensore travestito da bomber Mattia Bani la situazione giusta per piazzare il colpaccio. Il Bologna vola così a 12 punti, lasciando la Samp di Ranieri a un desolante ultimo posto con soli 4 punti. Anche oggi a secco Quagliarella, decisamente lontano dal giocatore che l’anno scorso riuscì a finire addirittura sul podio della Scarpa d’Oro dietro i signori Messi e Mbappé. Claudio Ranieri dovrà provare a risolvere anche questo...

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli (72’ Jerdy Schouten), Dzemaili (67’ Santander); Skov Olsen (54’ Orsolini), Soriano, Sansone; Palacio.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski; Murillo, Colley, Murru; Leris (46’ Depaoli), Vieira, Bertolacci (46’ Ekdal), Jankto (62’ Caprari); Quagliarella, Gabbiadini.

Gol: 48’ Palacio, 78’ Bani; 64’ Gabbiadini.

Assist: Soriano, Mbaye.

Note – Ammoniti: Bereszynski, Murru, Colley; Schouten.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

3’ - DZEMAILI! SUBITO OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Cross basso, Dzemaili sbuca sul secondo palo ma Colley salva sulla linea con un intervento subito fondamentale. Bologna immediatamente vicino al gol.

25’ - PALO DELLA SAMPDORIA! Conclusione di Quagliarella da corner, pallone deviato sotto porta da Gabbiadini ma il palo dice di no. Samp vicina al vantaggio.

43’ - OCCASIONE BOLOGNA! La migliore fin qui della partita: Soriano dentro da destra per il taglio sul primo palo di Palacio: Audero però è attentissimo nella copertura e trova un'ottima parata. Solo angolo per il Bologna.

48’ - GOL! BOLOGNA IN VANTAGGIO! PALACIO. Grande ripartenza, con il Bologna che in 4 tocchi va in porta: perfetto il pallone di Soriano dalla destra ma ancor meglio la conclusione di prima di Palacio che brucia il marcatore e fredda Audero. 1-0.

51’ - ANNULLATO UN GOL A QUAGLIARELLA. Colpo di testa da corner, esce Skorupski, la palla con una strana parabola va in porta e Gabbiadini contribuisce a proteggerla dall'intervento dei difensori del Bologna. La sua posizione diventa quindi di fuorigioco attivo. Gol annullato.

64’ - GOL! GABBIADINI! E CHE GOL! Conclusione con un sinistro a giro da fuori area davvero spettacolare! Che lampo e che precisione. Tutto riaperto, 1-1.

78’ - GOL! BANI! BOLOGNA AVANTI! Da corner, Mbaye spizza il pallone e Bani in spaccata da bomber mette dentro. Il Bolgona torna avanti 2-1.

MVP

Palacio. Tutte le azioni pericolose del Bologna alla fine passano di piedi di questo eterno 37enne. Pericoloso nel primo tempo; in gol nella ripresa; sempre nel vivo di qualsiasi sortita offensiva. Semplicemente impressionante.

Fantacalcio

PROMOSSO: Bani. Nulla di più esaltate fantacalcisticamente del difensore che si traveste da bomber e piazza il gol decisivo.

BOCCIATO: Bereszynski. Combina poco in fase di spinta e si fa anche ammonire. Giornata no.