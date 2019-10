Brescia e Fiorentina si accontentano dello 0-0. Questo, dopo un primo tempo a grande intensità e una ripresa caratterizzata da un vertiginoso calo fisico accusato da entrambe le squadre e dal nuovo, grave infortunio alla caviglia destra - quella gravemente fratturata tempo fa - di Danele Dessena, uscito in barella e in lacrime dal terreno del "Rigamonti". I lombardi vanno in vantaggio dopo 4' grazie al gol di Ayé (partito da titolare in sostituzione di un acciaccato Balotelli), ma dopo il controllo VAR viene rivelato un mani di Tonali, dopo un'autentica magia che aveva "mandato al bar" Pulgar. Nella ripresa la Viola ci prova di più e nel finale ha un'occasione con Castrovilli, ma alla fine termina 0-0 con un punto a testa.

Franck Ribéry mit AC Florenz gegen Brescia | Serie AGetty Images

Il tabellino

BRESCIA FIORENTINA 0-0

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (57' Spalek); Rômulo (79' Zmrhal); Donnarumma (46' Balotelli), Ayé. All.: Corini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (79' Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa (68' Vlahovic), Ribéry. All.: Montella.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Note - Recupero: 2+7. Ammoniti: Pulgar, Chiesa, l'allenatore del Brescia Corini, Ribéry.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

4' - GOL ANNULLATO AL BRESCIA CON AYE! Grande azione di Tonali sulla trequarti con uno straordinario giochetto suola-punta a mandare al bar Pulgar, palla per Donnarumma che, dalla sinistra, mette al centro per il liberissimo Ayé e per l'ex Clermont-Ferrant insaccare è un gioco da ragazzi, con l'aiuto del palo interno: 1-0? No, il VAR annulla tutto: durante la sua "magia", Tonali tocca involontariamente la sfera con il palmo della mano destra.

10' - CASTROVILLI! Azione insistita e destro potente indirizzato verso la porta di Joronen, che respinge con prontezza.

Brescia-Fiorentina, Serie A 2019-2020: il gol annullato a Florian Ayé (Brescia) (LaPresse)LaPresse

12' - ANCORA AYE! Colpo di testa alto non di molto su cross dalla bandierina di Tonali.

20' - LIROLA! Si distende la Fiorentina, ma è ancora bravo Joronen, che respinge anche il diagonale basso dell'ex Sassuolo, dopo una rapida triangolazione con Chiesa.

38' - DI NUOVO LIROLA! Bella palla rasoterra a centro area dalla destra: Chiesa non ci arriva per un soffio, anticipato da Joronen.

52' - INFORTUNIO (GRAVE) PER DESSENA! Dopo il guaio scampato dal pestone di Castrovilli nel primo tempo, l'ex Cagliari ne subisce un altro, questa volta da Pulgar, sulla caviglia gravemente fratturata tempo fa. Il centrocampista esce in lacrime e in barella dal campo.

Mario Balotelli consola un Daniele Dessena in lacrime dopo il brutto infortunio in Brescia-Fiorentina, Serie A 2019/20Getty Images

65' - BALOTELLI! Colpo di testa che sfiora il legno da parte di Super Mario (entrato nell'intervallo per Donnarumma nonostante gli acciacchi al ginocchio) e va a colpire il palo di sostegno su calcio d'angolo battuto da Tonali: Brescia vicinissimo al vantaggio con la sua stella.

72' - PEZZELLA! Spizzata sul su corner ben calciato da Pulgar sul primo palo: la palla esce di un soffio sul legno opposto: questa volta è la Fiorentina a sfiorare il vantaggio.

MVP

Cistana. prestazione encomiabile da centrale difensivo, in cui blocca con classe ed esperienza da veterano due grandi nomi come Chiesa e Ribéry. Davvero niente male.

Andrea Cistana (Brescia) durante Brescia-Fiorentina 0-0, Serie A 2019-2020 (LaPresse)LaPresse

Fantacalcio

Promosso: Tonali. Il gol annullato ad Ayé è di quelli che fanno masticare amaro: il suo gioco di piedi suola-punta aveva fatto impazzire Pulgar e deliziato il pubblico del "Rigamonti". Sfortuna, per lui e per il Brescia, ha voluto che la palla, successivamente, gli rimbalzasse quasi impercettibilmente sul palmo della mano destra...

Tonali e Ribery durante Brescia-Fiorentina, Serie A 2019/20Getty Images

Bocciato: Pulgar. "Uccellato" da Tonali e autore di due entrate molto pericolose: una su Dessena, la cui caviglia "malata" si gira costringendo il centrocampista del Brescia a uscire in campo in barella. L'altra su Cistana (senza particolari conseguenze) a tempo scaduto. Eccessivamente falloso, combina poco a metà campo, fatta eccezione per un paio di apprezzabili cross dalla bandierina.

Le pagelle

Clicca qui

Il momento social