L’Inter riassapora la vetta della classifica almeno per una notte, in attesa della risposta della Juventus contro il Genoa, e reagisce al pareggio opaco imposto dal Parma al Meazza. I tre punti in trasferta – solo altre tre volte nella storia i nerazzurri hanno trovato il successo in tutte le prime cinque gare esterne stagionali in Serie A (nel 2012/13, 1997/98 e 1966/67) – sul campo del Brescia hanno un peso specifico notevole e le ragioni sono sostanzialmente due: l’efficacia di Lautaro Martinez e Lukaku, una coppia d’attacco che sa sia dialogare che colpire, e la capacità di saper vincere soffrendo, qualità delle grandi squadre. Le rondinelle meritano gli applausi del Rigamonti, anche se i complimenti non fanno classifica e la posizione di Corini è sempre più in bilico.

Il tabellino

Brescia (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello (68’ Martella), Mangraviti (75’ Ndoj); Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo (86’ Matri), Mateju; Donnarumma, Balotelli. All. Corini

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (81’ Biraghi); Lautaro Martinez, Lukaku (86’ Esposito). All. Conte

Arbitro: Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Gol: 23’ Lautaro Martinez (I), 63’ Lukaku (I), 76’ aut. Skriniar (I)

Assist: -

Ammoniti: Candreva, Gagliardini, Cistana, Mateju, Skriniar, Ndoj, Balotelli

Note: ammonito Conte (I)

Video - Conte: "Sono molto preoccupato, se Esposito diventa la panacea di tutti i mali qualcosa non quadra" 01:54

La cronaca in 7 momenti chiave

5’ – Cross dalla sinistra di Barella e Lukaku di testa prova a cercare la porta, senza però trovarla.

23’ – GOL DELL’INTER – Da fuori area Lautaro Martinez trova il jolly: la deviazione di Cistana è decisiva con il pallone che s’impenna e muore alle spalle di Alfonso, fuori posizione.

48’ – Balotelli, su appoggio di Sabelli, scarica un gran rasoterra: Handanovic si allunga e compie un ottimo intervento.

49’ – Da terra Donnarumma calcia in porta a sorpresa dopo un batti e ribatti: para ancora Handanovic.

63’ – GOL DELL’INTER - Lukaku inventa un sinistro a giro dalla grande distanza: rete di pregevole fattura del belga.

73’ – Balotelli di testa fallisce una ghiotta chance: para Handanovic in due tempi.

76’ – GOL DEL BRESCIA - Bisoli riceve palla da Donnarumma, salta de Vrij e calcia: Handanovic respinge, ma il rimpallo su Skriniar vale l’1-2.

MVP

Romelu Lukaku – Il settimo gol in campionato è una perla rara sia per la bellezza del tiro che per il momento (l’Inter era in perenne affanno). Le sponde e il lavoro sporco per Lautaro completano un’ottima prova.

Fantacalcio

Promosso

Lautaro Martinez - Ciò che tocca negli ultimi tempi diventa oro. Un gol, il quinto in campionato, baciato dalla fortuna ma cercato. È un pericolo costante per il Brescia e che intesa con Lukaku.

Bocciato

Milan Skriniar – Sembra poter prendere le misure a Balotelli intervendo in anticipo, ma nel corso della sfida perde smalto. Insicuro, commette troppi errori ed è sfortunato sull’autogol che costa minuti di sofferenza all’Inter.