Non è più la difesa di Allegri. Non è ancora l’attacco di Sarri. Nella transizione, però, la Juventus, non perde la buona abitudine del continuare a vincere. Con difficoltà, nuovamente in rimonta – esattamente come col Verona – però alla fine anche in questo caso arrivano i tre punti. Un 2-1 prezioso, sudato, sofferto, arrivato in rimonta. La papera a freddo di Szczesny aveva infatti concesso ai lombardi il gol con Donnarumma dopo solo 4 minuti. I bianconeri però hanno trovato in qualche modo la solita reazione: un angolo, nel primo tempo, deviato in porta da Chancellor e poi uno spunto, firmato dalla coppia Dybala-Pjanic, a regalare tutta la posta: il primo bravo a prendersi la punizione; il secondo a calciarla al volo dopo la respinta della barriera. Dall’altra parte il Brescia ha confermato di essere una squadra di buonissima qualità, dove spicca l’intelligenza e il tempo in regia di Sandro Tonali. Discreta anche la prima di Balotelli, che al rientro resta in campo fino alla fine, cadendo nelle solite due o tre proteste e polemiche inutili ma al tempo stesso giocando con concretezza per la squadra. Insomma, dal Rigamonti in fondo buoni segnali per tutti: il Brescia ha tutte le qualità per potersi salvare; la Juve invece, ancora creatura ibrida, per completare – pur continuando a fare punti – un processo di trasformazione che esattamente come indicato da Sarri alla viglia “richiede tempo”.

Il tabellino

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju (69’ Morosini); Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo (84’ Aye); Balotelli, A. Donnarumma (64’ Matri). All. Corini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo (19’ Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey (69’ Bernardeschi); Dybala (80 Matuidi), Higuain. All. Maurizio Sarri.

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.

Gol: 4’ Donnarumma; 40’ aut. Chancellor, 63’ Dybala

Assist: Romulo.

Note – Ammoniti: Khedira, Bonucci, de Ligt; Cistana.

La cronaca in 9 momenti chiave

4’ – BRESCIA IN VANTAGGIO. Donnarrumma in gol. Ripartenza del Brescia, Donnarumma entra in area dopo il tocco di Romulo: Alex Sandro esita, Donnarumma conclude ma Szczesny si fa bucare le mani. Erroraccio del portiere della Juventus. Brescia avanti alla prima occasione.

10’ - OCCASIONE JUVENTUS! Bella combinazione Dybala-Higuain, ne nasce un pallone contrato che finisce sui piedi di Rabiot: il francese da buona posizione calcia altissimo.

17’ - OCCASIONE JUVENTUS! La seconda chance vera dei bianconeri. Bella combinazione al limite, Dybala pesca Khedira che va col diagonale sul palo lungo: pallone fuori non di molto.

26’ – OCCASIONE JUVENTUS! Cross di Cuadrado dalla destra, sale di testa Higuain ma pallone a lato. Cresce la Juventus, ma resta sotto 1-0.

40’ – PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Angolo di Dybala, Joronen non esce benissimo, la palla sbatte su Chancellor e finisce in rete. Alla fine è la più classica delle autoreti. 1-1.

54’ – Gran giocata di Higuain, che salta l'uomo in area e poi prova a concludere di punta bruciando Joronen: il finlandese però è attento e salva il Brescia.

55’ - OCCASIONE JUVENTUS! Gran giocata di Dybala sul fondo, palla dentro, RABIOT questa volta conclude in porta ma Chancellor salva sulla linea.

63’ – VANTAGGIO JUVENTUS. Punizione di Dybala, barriera, PJANIC arriva e calcia di destro al volo trovando l'angolo! La Juventus ribalta la gara: 1-2.

65’ - OCCASIONE BRESCIA! Dessena, con un gran tiro dopo un cross dalla destra, a sfiorare il palo. Vicinissimo al pareggio il Brescia.

Il momento social

MVP

Dybala. E’ il migliore della Juventus, creando tante giocate, sia quando si abbassa che quando duetta vicino alla porta. Anche in un primo tempo di difficoltà per la sua Juventus, è sempre l’opzione migliore. Si conquista anche la punizione dalla quale alla fine nasce il gol della vittoria.

Fantacalcio

Promosso - Pjanic. Il gol è decisivo nella sua valutazione, ma è davvero una bella rete: si coordina, con eleganza, rimane basso e impatta in maniera perfetta. Un +3 che vale oro.

Bocciato - Szczesny. Paga un errore abbastanza clamoroso: la coclusione di Donnarumma era sì potente, ma il polacco nell’occasione è lentissimo ad alzare le mani.