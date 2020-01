La Lazio vince sempre nel recupero e non può essere un caso. La nona vittoria consecutiva in campionato della squadra di Simone Inzaghi vale una striscia record eguagliata: era il febbraio 1999, in panchina c’era Sven-Göran Eriksson e i biancocelesti erano pieni di campioni. Questa Lazio non vanta lo stesso numero di fuoriclasse ma ha un cuore immenso e la rimonta odierna è solo l’ennesima dimostrazione. Ciro Immobile, con la sua doppietta, tocca quota 19 gol e rende vano il vantaggio di Balotelli. L’espulsione di Cistana spezza alla lunga la resistenza di un ottimo Brescia. Anche senza Luis Alberto e Lucas Leiva, la Lazio prosegue così la sua inarrestabile marcia e la parola Scudetto non può più essere un tabù.

Il tabellino

Brescia-Lazio 1-2

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (81’ Semprini), Romulo; Spalek (46’ Viviani); Balotelli, Torregrossa (42’ Mangraviti). All. Corini

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (59’ Jony); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (59’ Cataldi), Correa, Lulic (77’ André Anderson); Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

Arbitro: Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

Gol: 18' Balotelli (B), 42' rig. e 91' Immobile (L)

Assist: Sabelli, Caicedo

Ammoniti: Cistana, Tonali, Balotelli, Radu, Parolo, Bisoli, Jony, Cataldi, Chancellor

Espulso: 41' Cistana per aver negato un’evidente opportunità di segnare una rete

Note: recupero 1' + 4'

Il momento social del match

La cronaca in 8 momenti chiave

7’ - Lazzari trova Immobile: il capocannoniere tira in porta ma Caicedo è sulla traiettoria e mette dentro sotto misura. Gol annullato per il fuorigioco di Caicedo.

14’ - Lulic si libera, supera Sabelli e prova a piazzarla a giro: pallone fuori di un soffio.

18’ – GOL DEL BRESCIA - Correa perde palla, Bisoli appoggia per Sabelli, il cui lancio lungo trova SuperMario: dormita di Luiz Felipe e tocco mancino vincente di Balotelli che supera Strakosha.

39’ – Rigore per la Lazio. Milinkovic appoggia per Immobile che con un colpo di tacco illumina per Caicedo: Cistana lo stende davanti al portiere e viene espulso.

42’ – GOL DELLA LAZIO – Immobile sceglie la rincorsa lunga sul rigore: pallone da una parte, portiere dall'altra.

53’ - Tonali semina il panico, serpentina e mette il pallone in mezzo: Bisoli colpisce debolmente dal cuore dell'area, Strakosha para.

68’ - Milinkovic triangola con Caicedo, poi ci prova Immobile e dal limite calcia Correa: sfera a lato di pochissimo.

91’ – GOL DELLA LAZIO – Sponda perfetta di Caicedo e Immobile segna la sua doppietta. Un altro gol nel recupero, il capocannoniere è ancora decisivo.

MVP

Ciro Immobile. È il 5 gennaio e il capocannoniere ha realizzato la bellezza di 19 gol. Una cifra mostruosa, medie che ricordano quelle di Angelillo nel gennaio 1959, che chiuse la stagione con 33 reti. La caccia è aperta e anche il record di Gonzalo Higuain è in bilico. Passa dal dischetto, decide il match con una zampata delle sue e nell’azione del rigore decisivo manda in porta Caicedo con un colpo di tacco geniale. Re Mida.

Fantacalcio

Promosso

Mario Balotelli . 6 gennaio 2010, prima partita dell’anno alle ore 12.30: Balotelli al 12’ sblocca Chievo-Inter. 5 gennaio 2020, prima partita dell’anno alle ore 12.30: Balotelli al 18’ sblocca Brescia-Lazio. SuperMario è il primo marcatore anche di questo decennio. Si sacrifica, combatte ed è un punto di riferimento costante per i compagni. Prova incoraggiante anche in ottica Nazionale.

Bocciato

Andrea Cistana. Commette un fallo deleterio per il Brescia nell’economia del match: rigore procurato e inferiorità numerica dei suoi per oltre un tempo. Calamità.